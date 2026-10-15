Por: Social Geek

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Durante los últimos años, Facebook ha dejado de ser vista únicamente como una red donde usted puede conectar con amigos o seguir temas de interés personal. A medida que el tiempo avanza, la plataforma se enfoca cada vez más en mostrar contenido sugerido por el algoritmo, lo que ha reducido de manera significativa las posibilidades de personalización directa por parte de los usuarios. De acuerdo con información revelada por Meta, esta situación está a punto de cambiar con el lanzamiento de nuevas herramientas que buscan devolver parte del control al usuario sobre lo que aparece en su Feed y en los videos de Reels.

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Meta anunció una opción innovadora denominada Your algorithm (Tu algoritmo), que permite a cada usuario personalizar las recomendaciones de contenido mediante instrucciones escritas en lenguaje natural. Esta función, alimentada por inteligencia artificial, tiene como objetivo adaptar tanto las publicaciones como los videos que se muestran, según los intereses específicos que cada persona exprese de manera directa. Según el anuncio oficial de Meta, la característica 'Tu Algoritmo', junto con las nuevas opciones de retroalimentación, da la posibilidad de introducir intereses y ajustar de forma inmediata los criterios de clasificación del contenido.

Para hacer este proceso más fluido, Facebook actualizó el menú de tres puntos ubicado en la parte superior derecha de cada publicación. Este cambio facilita el acceso a herramientas de personalización, incluyendo la función 'Tu Algoritmo', desde donde se pueden añadir y modificar de manera sencilla los temas de interés para Feed y Reels. Meta presenta este espacio como una zona dedicada exclusivamente para que cada persona le "cuente" a la plataforma, en sus propias palabras, qué desea ver.

Además de la personalización directa, Facebook incorpora nuevas formas de enviar retroalimentación. Ahora, al usar opciones como "Me interesa" o "No me interesa", aparecen preguntas adicionales para que usted detalle los motivos detrás de su preferencia, permitiendo afinar aún más el algoritmo de recomendaciones. Según Meta, este mecanismo directo y conversacional es una forma de transformar la experiencia diaria en la red social.

Hasta este momento, el algoritmo de Facebook tomaba decisiones basándose en señales como los “Me gusta”, comentarios o el tiempo dedicado a ciertos videos. Estas interacciones eran solo una aproximación al interés real de cada persona, y a menudo, las recomendaciones no coincidían con sus verdaderos gustos. Gracias a la presencia de grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés), la inteligencia artificial ahora puede incorporar el contexto, los intereses y la intención, habilitando una comunicación más efectiva entre usuario y algoritmo. Según Meta, estas nuevas opciones se encuentran en pleno despliegue y llegarán gradualmente a todos los usuarios de la plataforma.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la nueva función ‘Tu Algoritmo’ de Facebook para personalizar el feed?

La función ‘Tu Algoritmo’, de acuerdo con Meta, permite que usted agregue directamente sus intereses de manera escrita en lenguaje natural, lo cual ajusta y actualiza en tiempo real el tipo de publicaciones y videos que aparecen en su Feed y Reels. Así, el usuario puede indicar con detalle qué quiere ver, y el sistema de inteligencia artificial adapta los contenidos recomendados según esas indicaciones personales.

¿Qué son los modelos de lenguaje grandes (LLM) y cómo mejoran las recomendaciones en Facebook?

Los modelos de lenguaje grandes, también conocidos como LLM, son sistemas de inteligencia artificial capaces de comprender el lenguaje natural, así como el contexto e intereses que usted describa al interactuar con la plataforma. Según Meta, integrar estos modelos permite al algoritmo captar de forma más precisa lo que cada usuario realmente quiere ver, mejorando significativamente la experiencia de personalización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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