Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Habitantes del corregimiento de Betania y de diversas zonas rurales del municipio de Fresno, en Tolima, han reportado una situación preocupante debido a la interrupción del servicio de energía eléctrica. Según lo informado por los residentes, el corte del suministro de energía se ha extendido por más de 72 horas, afectando a las comunidades sin que se vislumbre una solución concreta en el corto plazo. Esta prolongada suspensión inició el fin de semana anterior y, de acuerdo con los testimonios recogidos, ha impactado a sectores como Guayabo, Peñaliza, Miraflores, Paramillo, Cajarrica, La Floresta, California y Betania.

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La situación ha generado gran inconformidad entre los habitantes de las zonas afectadas, quienes reclaman que sus actividades cotidianas y condiciones de vida se han deteriorado notablemente. De acuerdo con la información proporcionada por la comunidad, la interrupción del servicio ha alterado el desarrollo normal de sus rutinas y ha ejercido presión sobre familias que dependen de la energía para almacenar alimentos, realizar labores agrícolas y otras tareas diarias esenciales. Ante este panorama, los usuarios han solicitado una intervención urgente por parte de la empresa encargada del servicio eléctrico en la región, identificada como Celsia, con el fin de que se atiendan sus reclamos y se halle una pronta solución.

Al respecto, los habitantes han dirigido una solicitud formal al alcalde de Fresno, Carlos Enrique Quiroga, en la que le piden que actúe como mediador ante la empresa Celsia y las autoridades encargadas de velar por el bienestar de la población. Los pobladores han advertido que, si la situación persiste sin respuesta, contemplarán la posibilidad de tomar medidas de hecho en busca de una solución. Piden, además, no solo el restablecimiento inmediato del servicio, sino que se atiendan también los reclamos derivados de los perjuicios ocasionados por la prolongada falta de energía eléctrica.

De acuerdo con la información divulgada hasta el momento, no existe confirmación sobre la hora en la que se restablecerá el servicio ni hay pronunciamiento oficial de Celsia en torno a las causas de la falla. Los usuarios afectados esperan que tanto las autoridades municipales como la empresa prestadora asuman un papel activo para superar cuanto antes la emergencia que continúa afectando a Betania y los otros sectores rurales de Fresno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se han presentado cortes de energía prolongados en Fresno, Tolima?

Según lo expresado por los habitantes en la información suministrada, la interrupción del servicio de energía eléctrica en Fresno y sus zonas rurales lleva más de 72 horas. Sin embargo, hasta ahora no se conoce una causa oficial de la falla, ya que la empresa Celsia no ha emitido un pronunciamiento sobre el origen del problema.

¿Cómo ha afectado a la comunidad rural de Fresno la falta de energía eléctrica?

De acuerdo con los relatos de los habitantes, la prolongada ausencia del servicio ha complicado el desarrollo normal de las actividades cotidianas y afectado el bienestar de las familias. Los usuarios han señalado dificultades para realizar labores agrícolas, almacenar alimentos y otras tareas esenciales que dependen del suministro de energía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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