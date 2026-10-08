Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una tragedia golpeó a una familia originaria de Ibagué este miércoles 7 de octubre, tras un grave accidente registrado en la vía que conecta Necoclí y San Juan de Urabá, en Antioquia. De acuerdo con la información proporcionada por El Nuevo Día, Sandra Milena Yara Castro perdió la vida al accidentarse una miniván de servicio público en la que viajaba junto con tres de sus familiares, quienes resultaron heridos y permanecen hospitalizados.

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El accidente ocurrió en horas de la tarde, específicamente hacia la 1:00 p. m., en el kilómetro 19 de la mencionada carretera, entre los sectores Mellitos y Mulatos. Las autoridades indicaron que la miniván cubría la ruta Montería–Apartadó cuando chocó contra un furgón. El saldo preliminar que entregaron los organismos de emergencia fue de cinco personas fallecidas y siete heridas, entre ellas los familiares de Sandra Milena Yara Castro.

Stefanía Herrera, identificada como artista ibaguereña y residente en Estados Unidos, relató que su hermana, la pareja de ella y una menor de edad, que hacían parte del viaje, lograron sobrevivir, aunque sufrieron lesiones que requirieron atención médica. Ellos permanecen bajo observación en un centro de salud, mientras sus allegados intentan averiguar mayores detalles sobre su estado.

La familia manifestó preocupación por la atención hospitalaria que estarían recibiendo los sobrevivientes. Según denuncias de los parientes, algunos de los afectados necesitarían procedimientos quirúrgicos y continuaban esperando exámenes y valoraciones, generando incertidumbre sobre la oportuna respuesta clínica. “Ya les deberían haber hecho exámenes y no hay forma de comunicarse con la clínica”, afirmó Herrera, poniendo en evidencia la angustia y la dificultad de obtener información directa sobre el avance de la atención médica.

Mientras tanto, la madre de los lesionados viajó hasta Apartadó para acompañar a sus hijos durante esta difícil situación, y otros familiares, desde diferentes lugares, se mantienen pendientes de la evolución de los pacientes. Las investigaciones por parte de las autoridades prosiguen para esclarecer las circunstancias del choque entre la miniván y el furgón. Entre las primeras hipótesis se contempla una posible invasión de carril, aunque serán las pesquisas oficiales las que determinaren cómo sucedió exactamente el accidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del accidente en la vía Necoclí–San Juan de Urabá?

Hasta el momento, la causa exacta del accidente ocurrido entre la miniván de servicio público y el furgón en la vía Necoclí–San Juan de Urabá está siendo investigada por las autoridades. Se plantea como hipótesis preliminar una posible invasión de carril, pero aún no hay un dictamen oficial sobre las circunstancias precisas del siniestro, según lo reportado en El Nuevo Día.

¿Quiénes son las víctimas y sobrevivientes del accidente en Antioquia?

De acuerdo con la información suministrada por El Nuevo Día, Sandra Milena Yara Castro, originaria de Ibagué, falleció en el accidente ocurrido en Antioquia. Entre los sobrevivientes identificados se encuentran la hermana de Stefanía Herrera, la pareja de ella y una menor de edad, quienes resultaron lesionados y permanecen hospitalizados bajo observación médica, a la espera de procedimientos y valoraciones adicionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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