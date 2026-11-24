La situación de tensión en el almacén Éxito del Centro Comercial La Castellana, en Cartagena, comenzó desde las primeras horas de este martes 24 de noviembre, cuando varios hombres armados ingresaron al establecimiento y retuvieron a trabajadores y otras personas que se encontraban en el lugar. Según los primeros reportes, los sujetos llegaron hacia las 8:30 de la mañana y permanecen dentro del local, superando las dos horas retenidos.

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#Cartagena | Hombres armados llegaron a robar en un local comercial de Éxito en Cartagena y tienen rehenes desde las 8:40 de la mañana. Esta es la situación que se vive en el sector. pic.twitter.com/x9hIbwYX1S — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2026

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De acuerdo con los nuevos detalles conocidos, los presuntos delincuentes vestían overoles, cascos y capuchas, y portaban armas largas. Varias de las personas retenidas estarían maniatadas y habrían sido ubicadas cerca de las ventanas del almacén, bajo la vigilancia de uno de los hombres, quien tendría un arma que parece de asalto.

(Vea también: Muestran videos de las personas retenidas en un Éxito de Cartagena; hay sujetos armados)

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó a El Tiempo que se adelanta un operativo para controlar la situación y conseguir la liberación de los rehenes. En el procedimiento participan Fuerzas Especiales de la Policía, la Armada y el Gaula Militar, cuyos integrantes buscan garantizar la seguridad de las personas que permanecen dentro del establecimiento.

Una de las primeras hipótesis sobre lo ocurrido apunta a que los hombres habrían ingresado durante la madrugada con la intención de saquear las cajas registradoras. Sin embargo, se habrían quedado dentro del almacén cuando llegaron los trabajadores para abrir el establecimiento, lo que habría desencadenado la retención de varias personas.

Caracol Radio también reportó que los sujetos armados llegaron al establecimiento con la intención de cometer un robo y que mantienen rehenes desde aproximadamente las 8:40 de la mañana. Mientras avanza el operativo, las autoridades trabajan para resolver la situación. Por ahora, no se ha entregado un balance definitivo sobre el número de personas retenidas ni sobre posibles capturas.

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