Por: Noticiero 90 minutos

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Luego del atentado contra dos torres de la infraestructura eléctrica registrado el martes 24 de noviembre en Nariño, una vasta región del suroccidente de Colombia quedó sin suministro de luz y energía, afectando de manera significativa la vida cotidiana de sus habitantes. De acuerdo con lo difundido, hasta la fecha, cinco departamentos siguen experimentando problemas y no han recuperado por completo la energía. La situación mantiene en alerta a las autoridades y a los organismos responsables de la distribución eléctrica.

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La empresa XM, que opera el Sistema Interconectado Nacional y administra el Mercado de Energía Mayorista, es la encargada de manejar la red de líneas, subestaciones y plantas de generación, además de coordinar el funcionamiento entre los diferentes actores de la industria, incluyendo generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores. Según comunicados de la misma empresa, la recuperación del servicio avanza y hasta el momento alcanza el 80% de la demanda total. Sin embargo, algunos departamentos todavía permanecen en condiciones críticas debido a las complejas labores de reparación, las cuales se desarrollan dependiendo de las condiciones operativas del sistema. XM también advirtió que, incluso antes del atentado, el sistema eléctrico ya presentaba signos de degradación.

En cuanto a los departamentos afectados, las autoridades señalan a Caquetá como el territorio más perjudicado, puesto que apenas ha recuperado un 50,2% de la demanda de red eléctrica. En contraste, en los departamentos de Cauca y Nariño el restablecimiento alcanza ya un 88,6%. Es importante destacar que estos valores corresponden al porcentaje de potencia (megavatios, MW) que se logra atender frente a la demanda pronosticada, y no necesariamente reflejan el número de hogares con servicio. Adicionalmente, la demanda pronosticada puede variar según el reporte.

La gobernación de Nariño, a través de sus canales oficiales, informó que la energía está retornando de manera progresiva, aunque solamente el 57% de la potencia requerida ha sido restablecida para toda la región involucrada. Incluso han mencionado que se podría presentar racionamiento sectorizado. Las autoridades continúan monitoreando la situación y mantienen comunicación constante a través de reportes oficiales y redes sociales.

La empresa responsable señaló que no es posible proyectar cuándo se normalizará completamente el servicio, ya que esto depende de la capacidad de reacción de los agentes involucrados. Mientras tanto, insisten en la importancia de que los usuarios sigan las instrucciones de su proveedor local de energía para sobrellevar los inconvenientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué departamentos han sido los más afectados por los atentados a la red eléctrica en Colombia?

De acuerdo con la información reportada por la empresa XM y las autoridades, el departamento de Caquetá es, actualmente, el más afectado por la emergencia eléctrica, ya que solo se ha restablecido cerca del 50,2% de la demanda prevista. Por su parte, Cauca y Nariño muestran mayores avances, con el 88,6% de la demanda atendida. La diferencia entre estos datos responde a las particularidades operativas y de infraestructura de cada zona.

¿En qué consiste el porcentaje de demanda atendida en el sistema eléctrico colombiano?

El porcentaje de demanda atendida, según lo informan XM y las autoridades, se refiere al cálculo de la potencia en megavatios (MW) que logra ser suministrada en relación con la demanda pronosticada para la zona afectada. Esto significa que el dato no representa el porcentaje exacto de hogares con energía, sino una referencia técnica utilizada para medir el avance de la recuperación del servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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