Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima, denominado técnicamente pronóstico meteorológico, representa el resultado de aplicar ciencia y tecnología para anticipar el estado de la atmósfera en un sitio y momento futuros. De acuerdo con lo indicado en Noticiero 90 Minutos, esta herramienta esencial requiere el trabajo de meteorólogos que registran datos en tiempo real sobre factores como: temperatura, humedad, presión atmosférica, vientos y precipitaciones. Todas estas variables, reunidas mediante equipos avanzados como satélites, radares y estaciones meteorológicas, se procesan posteriormente gracias a modelos matemáticos manejados por computadoras de alto rendimiento.

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Su importancia es fundamental no solo desde la perspectiva técnica, sino en el impacto directo que tiene en la seguridad de la población. Según el mismo medio, los pronósticos meteorológicos brindan una defensa proactiva frente a fenómenos extremos como huracanes, tormentas, inundaciones o períodos de sequía, ya que permiten a autoridades y ciudadanos reaccionar con suficiente antelación ante estos riesgos, lo que ha resultado en la preservación de millones de vidas humanas.

Más allá de la protección civil, el pronóstico del clima se destaca por su incidencia en la economía y en el buen desarrollo de sectores estratégicos. Un ejemplo concreto, citado en Noticiero 90 Minutos, es el de la agricultura, que depende de las predicciones para planificar adecuadamente siembra, riego y cosecha. Igualmente, se menciona que ramas como la aviación y la navegación marítima estructuran sus trayectos siguiendo los reportes sobre el estado del tiempo, con el objetivo de garantizar recorridos más seguros y eficientes. Incluso el sector energético utiliza este tipo de información, tanto para prever la demanda de electricidad como para regular la producción de recursos renovables, tales como la energía solar y eólica.

Para la ciudad de Cali, el pronóstico divulgado para el día de hoy advierte la presencia de cielos con nubosidad variable y, en general, condiciones secas durante gran parte de la jornada. Sin embargo, se espera que, hacia el final de la tarde y en horas nocturnas, puedan presentarse lluvias de intensidad ligera a moderada. De acuerdo con información de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) citada por Noticiero 90 Minutos, esta dinámica se encuentra condicionada por la entrada de humedad desde el suroccidente, la influencia de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) y los flujos provenientes del océano Pacífico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es relevante el pronóstico del clima en la economía local de Cali?

El pronóstico meteorológico impacta directamente sectores vitales de la economía en Cali, especialmente la agricultura, que depende de los reportes para programar cosechas y evitar pérdidas. Otras áreas, como el transporte aéreo, la navegación y el sector energético, basan sus operaciones diarias en las predicciones para mejorar la eficiencia y reducir riesgos.

¿Qué es la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) y cómo afecta el clima en Cali?

La Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) es una franja donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte y sur cerca del ecuador. En Cali, esta zona modula la entrada de humedad y, junto con flujos del océano Pacífico, determina la formación de nubosidad y probabilidad de lluvias, como se reportó para la jornada de hoy.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.