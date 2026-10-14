Por: EL PILON SA

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Energua anunció la realización de varias interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica este jueves 15 de octubre en sectores de los departamentos de Cesar y Magdalena. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, los cortes de energía hacen parte de labores de mantenimiento y adecuación de la infraestructura en la red eléctrica, trabajos que buscan mejorar la calidad y confiabilidad del suministro para los usuarios. Las obras, programadas en franjas horarias específicas, afectarán tanto zonas urbanas como rurales de los municipios mencionados.

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En Plato, Magdalena, las intervenciones impactarán principalmente áreas rurales. La primera suspensión tendrá lugar en el conocido Circuito Nueva Granada 2 entre las 9:55 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Este corte afectará el sector de El Progreso, Nueva Granada, concretamente en la calle 7 entre las carreras 12A y 13. Posteriormente, se realizará una segunda interrupción eléctrica en el Circuito Nueva Granada, cuyo inicio está previsto para las 2:15 de la tarde y finalizará a las 6:00 p. m. En esta ocasión, la suspensión abarcará el sector comprendido en el kilómetro 69 de la vía que une Ariguaní, El Difícil y Nueva Granada.

Por su parte, en Valledupar, Cesar, la programación se concentra en el Circuito Guatapurí 1, donde la interrupción del servicio se extenderá desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Los barrios afectados por los trabajos serán San Vicente, particularmente en la calle 14 entre carreras 17 y 19, y en la carrera 17 entre calles 14 y 15. Igualmente, en el barrio Alfonso López, la suspensión impactará la calle 14 entre carreras 15 y 16, de acuerdo con lo detallado por Energua.

Las labores en el municipio de El Paso, Cesar, están previstas en el Circuito La Loma 4. El servicio de energía se suspenderá entre las 9:45 de la mañana y las 3:30 de la tarde. El corte afectará sectores rurales del municipio, en especial el área de La Loma, puntualmente en la carrera 21 entre calles 12A y 13.

Energua ha recomendado a los habitantes de los sectores programados tomar precauciones durante los períodos sin energía, sugiriendo proteger los equipos eléctricos y organizar sus actividades para evitar contratiempos mientras persistan las labores en la red eléctrica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles sectores de Valledupar se quedarán sin energía el 15 de octubre por labores de Energua?

Los sectores de Valledupar que experimentarán cortes de energía eléctrica el 15 de octubre, según la información de Energua, corresponden al Circuito Guatapurí 1. Entre las 7:00 de la mañana y las 3:30 de la tarde, estarán sin servicio los barrios San Vicente (calle 14 entre carreras 17 y 19, y carrera 17 entre calles 14 y 15) así como Alfonso López (calle 14 entre carreras 15 y 16).

¿Por qué se producen los cortes de energía programados por Energua y qué recomendaciones se deben seguir?

De acuerdo con Energua, los cortes de energía programados tienen como objetivo efectuar labores de mantenimiento y trabajos en la infraestructura de la red eléctrica, para mejorar la confiabilidad y eficiencia del servicio. La recomendación principal para los usuarios de los sectores afectados es proteger los equipos eléctricos y planificar sus actividades, procurando evitar inconvenientes mientras se llevan a cabo las intervenciones técnicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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