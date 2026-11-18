Por: CENET

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La economía colombiana cerró el tercer trimestre de 2026 con una expansión sutil que, si bien marca una tendencia al alza, quedó por debajo de las expectativas de los expertos del mercado. Según cifras divulgadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Producto Interno Bruto (PIB) creció apenas 0,5% anual entre julio y septiembre en comparación con el mismo lapso de 2025, muy lejos del 2% estimado por los agentes consultados por Fedesarrollo. Este resultado pone de relieve una ralentización en el ritmo de crecimiento de la actividad productiva.

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El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), utilizado como barómetro mensual para medir la dinámica productiva, arrojó un aumento anual de 1,44% para septiembre, con una lectura de 127,27 puntos en su serie original. Con el ajuste de estacionalidad y calendario, el avance fue de 1,52%. Cabe destacar que en comparación con agosto, el ISE mostró una recuperación de 2,82%, evidenciando una mejoría coyuntural dentro del periodo evaluado.

El análisis sectorial de DANE revela comportamientos muy disímiles en la economía. Actividades primarias, como agricultura y minería, cayeron 1,81% anual en septiembre, mientras que las actividades secundarias, como industria y construcción, exhibieron un crecimiento de 2,34%. Por su parte, los servicios, agrupados en las actividades terciarias, lograron expandirse 1,93%. Destacaron las actividades artísticas y de entretenimiento y los servicios a los hogares, que crecieron 9,6%, así como el sector público, educación y salud con un 2,5% y los servicios de comercio, transporte, alojamiento y comida con un 1,2%.

Sin embargo, la agricultura sufrió una contracción marcada del 5,5%, mientras que las actividades financieras y de seguros disminuyeron 3,4% y el sector de información y comunicaciones cayó 4,7%. Estos retrocesos influyeron negativamente en el balance global. Entre julio y septiembre, la explotación de minas y canteras fue el motor más notable del PIB, con un avance del 7,8%. También impulsaron la economía las actividades artísticas y de entretenimiento (5,2%), el suministro de servicios públicos como electricidad, gas y agua (3,9%) y la actividad inmobiliaria (1,9%).

El gasto de consumo final de los hogares y la demanda interna jugaron un papel central, aumentando 4,2% y 2,6% respectivamente durante el periodo. No obstante, las exportaciones disminuyeron 1,8% y las importaciones subieron 9,8%, generando un impacto negativo en el balance comercial. En resumen, el crecimiento de Colombia en 2026 hasta septiembre estuvo respaldado principalmente por servicios y minería, mientras que la agricultura y ciertos sectores manufactureros se constituyeron en los principales factores de rezago.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo evolucionó el crecimiento económico de Colombia durante el tercer trimestre de 2026 según el DANE?

Durante el tercer trimestre de 2026, la economía colombiana experimentó un crecimiento anual del PIB del 0,5% según el DANE, cifra que se ubicó por debajo de las proyecciones de mercado. Sin embargo, en la comparación entre trimestres dentro del mismo año, se evidenció una contracción de 0,8%, lo que señala una desaceleración frente a periodos anteriores. La expansión acumulada entre enero y septiembre fue del 2,1%, demostrando avances sostenidos pese a algunos retrocesos en sectores clave.

¿Cuáles sectores contribuyeron más al crecimiento del PIB y cuáles retrocedieron en Colombia en 2026?

De acuerdo con el DANE, los sectores de minas y canteras, actividades artísticas y de entretenimiento, suministro de electricidad, gas y agua, y la actividad inmobiliaria contribuyeron de forma significativa al crecimiento del PIB colombiano. En contraste, la agricultura, la industria manufacturera, la información y comunicaciones, y las actividades financieras y de seguros registraron caídas, limitando el avance del conjunto de la economía durante el tercer trimestre de 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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