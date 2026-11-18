Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

De La Espriella Lawyers, reconocida firma de abogados, anunció públicamente que emprenderá acciones legales contra la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, debido a declaraciones que, según la firma, no reflejan la realidad de los hechos y los involucran en asuntos políticos que son ajenos a su labor profesional. El origen de esta disputa son unas afirmaciones hechas por la congresista en un video, en el cual expone un supuesto conflicto de interés en torno a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Sigue a PULZO en Discover

Carrascal enfocó sus críticas en el actual director de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez Reyes. Según sus palabras, Velásquez Reyes habría obtenido un poder especial para gestionar, en nombre de la firma de abogados fundada por Abelardo de la Espriella, un acuerdo de pago ante la entidad. La congresista cuestionó las gestiones tributarias de la firma y sugirió que el abogado encargado del trámite terminó, posteriormente, en la dirección de la DIAN, insinuando un posible favorecimiento o conflicto de intereses. Ante esto, De La Espriella Lawyers mencionó como “especialmente preocupante” el uso público de información posiblemente amparada por reserva legal, por lo que solicitó a las autoridades investigar la obtención y difusión de esa información, así como determinar eventuales responsabilidades.

Respecto a los cuestionamientos, la firma aseguró que los hechos señalados corresponden a procedimientos realizados antes de la posesión del actual director de la DIAN, aclarando que estas acciones fueron adelantadas por funcionarios competentes de la administración anterior. En su comunicado, De La Espriella Lawyers enfatizó que Abelardo de la Espriella no participa como socio ni accionista y no tiene funciones de dirección o administración en la sociedad, pese a ser su fundador. Subrayaron que se trata de una entidad privada, ajena al Gobierno Nacional.

Según el periodista Daniel Coronell, la DIAN confirmó que el 22 de junio la firma presentó una solicitud para una facilidad de pago. Coronell detalló que De La Espriella Lawyers tenía obligaciones tributarias vencidas, incluyendo pagos de IVA (Impuesto al Valor Agregado) y retención en la fuente, y consignó que el 7 de julio, la entidad otorgó un acuerdo de pago que rebajó la suma original de la deuda, sin contar multas. Posteriormente, la DIAN informó en un comunicado del 17 de noviembre que la solicitud fue radicada y aprobada por funcionarios de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá antes del cambio de Gobierno, ratificando que Velásquez Reyes asumió la dirección después de ese trámite y que este tipo de aprobaciones no recaen en sus competencias legales, sino en las de los servidores de las direcciones seccionales.

¿Por qué la firma De La Espriella Lawyers demanda a María Fernanda Carrascal?

La firma decidió iniciar acciones legales porque considera que las declaraciones de la congresista incluyen afirmaciones inexactas que dañan su reputación y la vinculan a situaciones políticas ajenas a su actividad. Sostienen que la información usada podría estar protegida por reserva legal y piden esclarecer tanto la obtención de dichos datos como las responsabilidades asociadas.

¿Cuáles fueron los señalamientos sobre el acuerdo de pago entre la DIAN y De La Espriella Lawyers?

Las críticas giran en torno a la rapidez y condiciones en que la DIAN aprobó un acuerdo de pago de impuestos atrasados a la firma De La Espriella Lawyers. La congresista Carrascal cuestionó un posible conflicto de intereses porque el actual director de la DIAN había representado a la firma antes de asumir su cargo. Sin embargo, tanto la firma como la DIAN han reiterado que el trámite se hizo antes de la posesión de dicho funcionario y dentro de las normas establecidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.