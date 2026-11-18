Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante el fin de semana, las autoridades de Ibagué ejecutaron una serie de operativos enfocados en la inspección, vigilancia y control de los establecimientos comerciales. Esta labor tuvo como propósito comprobar el cumplimiento de las normas de convivencia vigentes y salvaguardar el descanso de los ciudadanos, según la información entregada por la propia Dirección de Justicia y la Policía Metropolitana. Como resultado directo de estas acciones, la Policía Metropolitana tomó la decisión de suspender temporalmente la actividad comercial de seis negocios que excedían los límites de ruido permitidos. Además, estos controles permitieron la aprehensión de un menor de edad por porte de estupefacientes, así como la incautación de diversas sustancias psicoactivas.

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De acuerdo con Helena Calle, quien ocupa la dirección de Justicia, las estrategias implementadas respondieron a un trabajo conjunto entre la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad del municipio, específicamente a través de su dependencia de Justicia. El objetivo de estas intervenciones fue garantizar el cumplimiento de la Ley 2450 de 2025, identificada como la Ley Antirruido. Esta normativa busca establecer parámetros claros sobre los niveles de ruido tolerables en zonas comerciales y habitacionales, con el fin de evitar que estos sobrepasen límites perjudiciales para la convivencia.

La funcionaria enfatizó que estos operativos no serán esporádicos sino que continuarán desarrollándose en diferentes sectores de Ibagué. El interés prioritario de las autoridades municipales es anticiparse a situaciones que puedan alterar la armonía urbana y reforzar el respeto por las normas existentes. Las acciones pretenden fomentar ambientes más pacíficos y saludables para quienes residen o visitan la ciudad.

En esa línea, la administración municipal extendió un llamado directo tanto a los comerciantes como a la ciudadanía en general. Se invita a todos los actores de la comunidad a sumarse a los esfuerzos por mantener la tranquilidad en la ciudad, acatando los niveles de ruido establecidos y evitando comportamientos que puedan perturbar el orden público. De manera enfática, las autoridades reiteraron la importancia de “bajarle tres rayitas” al ruido, a la intolerancia y al desorden, en un intento por cultivar una cultura de convivencia positiva en el municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Policía Metropolitana de Ibagué suspendió seis establecimientos por ruido?

La suspensión de seis establecimientos comerciales en Ibagué por parte de la Policía Metropolitana se debió a que estos superaban los niveles de ruido permitidos por la legislación vigente, en específico la Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley Antirruido. Según la información de la Dirección de Justicia, dicha normativa fija límites máximos para el ruido en zonas urbanas, buscando preservar la convivencia y proteger el derecho al descanso de los ciudadanos.

¿Qué es la Ley Antirruido y cuál es su objetivo en Ibagué?

La Ley 2450 de 2025, denominada Ley Antirruido, tiene como finalidad principal establecer parámetros claros sobre los niveles de ruido admitidos en diferentes áreas de la ciudad. Según la Secretaría de Seguridad de Ibagué, la aplicación de esta ley pretende evitar afectaciones a la tranquilidad pública, proteger la salud de los habitantes y promover el respeto por las normas de convivencia. Su cumplimiento está siendo reforzado mediante operativos conjuntos entre varias entidades municipales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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