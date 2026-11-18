Por: Noticiero 90 minutos

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Después de varias semanas marcadas por incertidumbre para millones de usuarios, la Superintendencia Nacional de Salud designó a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como nuevo agente interventor de la nueva EPS, tras la renuncia de Roberto José Tercero Solano Navarro. Esta decisión, formalizada mediante la resolución número 2026320000011364-6 del 17 de noviembre de 2026, significa un nuevo rumbo para la entidad que actualmente atraviesa una de las crisis más complejas del sistema de salud en Colombia, problemática respaldada por información de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General.

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La nueva EPS es la entidad con mayor número de afiliados en el país, con un total de 11,3 millones de colombianos bajo su cobertura. Desde la intervención en 2024, los usuarios han experimentado retrasos en los pagos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), cierres de servicios, dificultades para obtener reembolsos y la creciente angustia frente a 45 embargos y 25 acciones populares en contra de la entidad, según datos de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con reportes de la Contraloría General, la situación financiera de la nueva EPS ha empeorado drásticamente: entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, la deuda se incrementó un 198 %, mientras su patrimonio cayó de 485 209 millones de pesos positivos en 2022 a -6,25 billones en marzo de 2025, reflejando la gravedad del colapso financiero.

Frente a este panorama, Jorge Enrique Gutiérrez, odontólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia y con experiencia en la implementación de la EPS Famisanar y sistemas de información del sector, deberá asumir retos considerables. La Superintendencia de Salud estableció que, para tomar posesión, el designado tendrá cinco días hábiles tras la notificación. Posteriormente, deberá presentar un plan de trabajo para enfrentar la crisis, que será revisado y aprobado por la dirección de medidas especiales para EPS.

Entre las tareas fundamentales que deberá cumplir están la reconstrucción y aprobación de estados financieros, la actualización de la información económica, la depuración priorizada de pacientes con enfermedades crónicas, alto costo y materno-perinatal, y la formalización de vínculos con prestadores públicos y privados para normalizar la atención. Asimismo, está la obligación de modernizar los sistemas de información, mejorar los modelos de auditoría médica, eliminar barreras administrativas y cumplir con todas las decisiones judiciales pendientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue intervenida la nueva EPS y cuáles son las consecuencias para los usuarios?

La nueva EPS fue intervenida en 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud debido a graves problemas financieros y administrativos que afectaron la atención a sus más de 11 millones de afiliados. Según la Defensoría del Pueblo, los usuarios han enfrentado constantes retrasos en pagos, cierre de servicios y obstáculos para acceder a medicamentos y reembolsos, además de verse impactados por procesos jurídicos como embargos y acciones populares.

¿Qué significa la depuración de pacientes de alto costo y cómo afecta la atención en salud?

La depuración de pacientes de alto costo es el proceso de identificar y priorizar la atención de personas con enfermedades crónicas, materno-perinatales o condiciones que implican mayores gastos médicos. Según la instrucción de la Superintendencia, esta medida busca crear rutas integrales de atención, garantizando que los recursos y la red prestadora respondan efectivamente a quienes más lo requieren, mejorando la calidad y oportunidad del servicio.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.