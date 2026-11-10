Por: El Espectador

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Cuatro adolescentes fueron localizados y puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tras una operación en Soacha, Cundinamarca, que se originó por el aviso de habitantes preocupados por movimientos inusuales alrededor de hoteles en el sector. Esta intervención, según datos de la Alcaldía de Soacha, permitió determinar que los menores, cuyos rangos de edad iban de 15 a 17 años, habían salido de Policarpa, Nariño, y eran trasladados hasta San José del Guaviare, en una ruta asociada a la acción de estructuras armadas ilegales.

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El proceso inició el 2 de noviembre, momento desde el cual los jóvenes se hallaban alojados en el barrio Altico. Tras la alerta ciudadana, la Policía llegó a los hoteles señalados y encontró a los adolescentes en varias habitaciones. Tal como informó la Presidencia, su rescate incluyó la incautación de vehículos, celulares y memorias USB, evidencias actualmente bajo análisis judicial. Los testimonios brindados por los menores, reseñados en el reporte oficial, afirmaron que su traslado no era voluntario y que habían sido víctimas de reclutamiento.

Las investigaciones atribuyen la movilización de estos jóvenes al frente Franco Benavides de las disidencias de las FARC, identificado por las autoridades como facción relacionada con alias Iván Mordisco. Según declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, el operativo impidió su entrega a dicha organización armada en Guaviare. El reporte inicial de Presidencia indicó que ocho presuntos miembros de ese grupo fueron capturados, aunque la Fiscalía precisó posteriormente que cuatro hombres fueron judicializados como presuntos coordinadores del traslado, imputados por el delito de reclutamiento ilícito. Estas personas no aceptaron los cargos y se les impuso medida de aseguramiento intramural; sin embargo, no existe información pública concreta sobre la situación procesal de los otros cuatro detenidos, lo que marca una diferencia entre los balances oficiales.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el país enfrenta una problemática creciente: entre 2024 y julio de 2026, se registraron 1.173 casos de reclutamiento de menores, aunque la cifra podría ser mayor por falta de reportes. En la misma línea, Unicef advirtió que en Colombia un menor es reclutado cada 22 horas y que este delito tuvo un incremento del 300 % entre 2019 y 2024.

Para reportar situaciones similares, la línea gratuita 141 del ICBF atiende denuncias y solicitudes de orientación sobre vulneraciones de los derechos de menores, disponible las 24 horas. En casos urgentes, se puede llamar también a la línea 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo denuncian los ciudadanos el reclutamiento de menores en Colombia?

En Colombia, la principal vía para reportar posibles casos de reclutamiento de menores es la línea gratuita 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que está disponible a toda hora para recibir denuncias, brindar orientación y atender emergencias relacionadas con la niñez. Además, la línea 123 funciona como alternativa para emergencias inmediatas.

¿Qué significa el delito de reclutamiento ilícito en el contexto colombiano?

El delito de reclutamiento ilícito consiste, de acuerdo con la imputación realizada por la Fiscalía en este caso, en captar, trasladar o forzar a menores de edad para integrarlos a estructuras armadas ilegales. Este delito vulnera gravemente los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, tal como señalan la Defensoría del Pueblo y Unicef, y conlleva una investigación y judicialización especializada en el país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.