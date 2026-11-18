Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente apertura de un nuevo segmento en la avenida Ambalá, específicamente en el sector de El Salado entre las calles 112 y 115, ha transformado de forma significativa la circulación vehicular dentro de la comuna 7 de Ibagué. De acuerdo con la información suministrada, desde el miércoles 18 de noviembre comenzaron a regir dos cambios temporales en el tránsito de esta zona, los cuales requieren especial atención por parte de los conductores que se movilizan por el área.

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El primer ajuste establecido se encuentra en la calle 112, en las inmediaciones de Surtiplaza. Allí, el flujo vehicular fue modificado para ser exclusivo en sentido ascendente, facilitando que quienes se desplacen sobre la avenida Ambalá puedan dar continuidad a su trayecto hacia la carrera Quinta. Este nuevo sentido único busca mejorar la gestión del tráfico y prevenir posibles congestiones derivadas de la intervención vial.

Por otro lado, el segundo cambio relevante afecta a la calle 115, donde los vehículos solo pueden circular en sentido descendente. Esta disposición permite conectar de manera directa a quienes bajan por la carrera Quinta con la avenida Ambalá, generando una dinámica de flujo opuesta a la de la calle 112 y contribuyendo a una circulación más ágil y ordenada en este corredor en desarrollo.

Estos ajustes hacen parte de un proceso de organización vial posterior a la habilitación del tramo nuevo, el cual sigue en proceso de construcción. Según la información difundida, las modificaciones serán temporales y permanecerán vigentes mientras se completan los trabajos en los segmentos pendientes. Por tal motivo, se recomienda a la ciudadanía prestar atención a la nueva señalización instalada, respetar los sentidos viales definidos y seguir las orientaciones del personal de tránsito presente en el sector.

La apertura de este tramo pavimentado representa un avance para la movilidad en el sector de El Salado, respondiendo a la necesidad de organizar el tránsito mientras continúan las obras. Estas decisiones, de acuerdo con las fuentes consultadas, buscan priorizar la seguridad vial y minimizar el impacto de las intervenciones en curso sobre la cotidianidad de quienes transitan por la zona.

¿Cuáles son los cambios viales provisionales en la avenida Ambalá en El Salado?

De acuerdo con la información disponible, los cambios provisionales comprenden la habilitación de la calle 112 en un solo sentido ascendente y la calle 115 en sentido descendente. Estas medidas buscan reordenar el tránsito durante el avance de las obras en el tramo nuevo de la avenida Ambalá.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los cambios de circulación en la avenida Ambalá en Ibagué?

Los ajustes en el tránsito estarán vigentes mientras continúan las intervenciones en los segmentos pendientes del corredor vial. Se recomienda a los conductores estar atentos a la señalización y seguir las instrucciones del personal de tránsito durante este periodo temporal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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