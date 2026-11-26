Por: CENET

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La recuperación del suministro de energía eléctrica en los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y el sur del Huila alcanzó cerca del 80% tras las afectaciones reportadas en la red de transmisión del suroccidente del país el 24 de noviembre. Así lo indicó XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, en una actualización reciente. La empresa informó que, a pesar del avance en las operaciones para restablecer el servicio, continúan presentándose restricciones en la cobertura de la demanda en estos cinco territorios.

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El origen de la situación está relacionado con un evento registrado en la infraestructura de transmisión, el cual agravó las condiciones ya limitadas a raíz de atentados sucedidos una semana antes. De acuerdo con XM, la recuperación del servicio depende de las condiciones técnicas de la red y de las maniobras que sean posibles para reparar la infraestructura. Un monitoreo realizado a las 8:00 de la mañana del jueves más reciente mostró discrepancias significativas entre los departamentos afectados: Cauca y Nariño alcanzaban el 88,6% de atención de la demanda, mientras que Caquetá solo lograba el 50,2% y el sur del Huila, un 61,7%.

XM detalló que, en Cauca y Nariño, frente a una demanda pronosticada de 226,5 megavatios (MW), se suministraban 200,7 MW. En Putumayo, la demanda estimada era de 23,99 MW y se cubrían 20,7 MW, equivalente al 86,3%. Por su parte, Caquetá tenía una demanda de 43,22 MW, de los cuales solo se estaban suministrando 21,7 MW. En el sur del Huila, sobre una demanda de 50,43 MW, la cobertura era de 31,1 MW. XM aclaró que estos porcentajes se refieren a la potencia eléctrica atendida respecto a la demanda pronosticada y que no necesariamente corresponden a la proporción de hogares con energía.

La empresa subrayó que los datos corresponden al momento exacto del corte y están sujetos a cambios, por lo que una variación en los porcentajes no implica directamente una reducción en la energía entregada. Además, enfatizó que los trabajos de restablecimiento dependen de la capacidad operativa del sistema de transmisión, el cual utiliza diferentes rutas; si una falla, la carga se redirige por circuitos alternos que pueden no ser suficientes. A esto se suma la menor disponibilidad general de la red de transmisión nacional y regional, manteniendo la alerta sobre posibles nuevas interrupciones.

XM concluyó que aún no es posible fijar una fecha para la normalización total del servicio y recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales. La coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y otros agentes del sector sigue activa para lograr el restablecimiento completo en las zonas afectadas. Finalmente, XM rechazó los actos de violencia contra la infraestructura eléctrica y advirtió sobre las graves consecuencias para las comunidades.

¿Cuánto ha avanzado la recuperación del servicio de energía en el suroccidente colombiano?

Según el informe de XM, el restablecimiento del servicio de energía eléctrica ha alcanzado, en promedio, un 80% en los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y el sur del Huila; sin embargo, la cobertura varía entre regiones, con porcentajes más bajos en zonas como Caquetá y el sur del Huila. XM explicó que estas cifras cambian con el avance de los trabajos y dependen de las condiciones técnicas y la capacidad de la infraestructura disponible.

¿Por qué no se puede establecer una fecha exacta para la normalización del servicio eléctrico en los departamentos afectados?

XM señaló que debido a las condiciones actuales de la red de transmisión —afectada por eventos recientes y con circuitos limitados— no es posible determinar una fecha precisa para la normalización. La velocidad de recuperación está sujeta a la disponibilidad de infraestructura, el éxito de las maniobras técnicas y la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la reparación de la red.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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