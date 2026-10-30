Por: El Espectador

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Entre el 29 y 30 de octubre, las piezas retiradas de las salas del Museo Nacional fueron devueltas y reinstaladas en buen estado, tras una decisión judicial que obligó al Ministerio de Cultura a restituirlas en un plazo de 48 horas. Así lo informó El Espectador, al detallar que la sala "Fuerza, fe y sustancia" permanece cerrada hasta que se complete el montaje de las obras. La medida surge de un fallo emitido el 28 de octubre por el Juzgado 24 de Familia de Bogotá, que respondió positivamente a una acción de tutela promovida por Gabriel Becerra, congresista del Pacto Histórico, junto con colectivos LGBTIQ+. El juzgado, desde la admisión de tutela del 19 de octubre, protegió las obras desmontadas al impedir su destrucción o alteración y suspendió eventuales retiros relacionados con el contenido sin justificación formal, además de requerir al Ministerio que esclareciera quién ordenó el desmontaje y bajo qué fundamentos.

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Una vez revisada la respuesta enviada el 20 de octubre por el Ministerio de Cultura, el juez consideró insuficientes los argumentos presentados. Según el fallo, no existía un acta del Comité de Gestión Patrimonial que avalara el retiro de las obras realizado el 15 de octubre ni tampoco un concepto curatorial que explicara formalmente las razones detrás de su exclusión. El falló enfatizó: "No se identifica en las pruebas examinadas un acta de dicho Comité que documente el estudio y la aprobación del retiro... ni un concepto curatorial…", con lo cual sostuvo la necesidad de garantías objetivas sobre la exhibición museográfica.

El despacho judicial resaltó también la importancia de garantizar los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la cultura. De acuerdo con la información de El Espectador, la orden subrayó que las decisiones relacionadas con la permanencia o retiro de piezas deben basarse en criterios técnicos y curatoriales, y evitar motivaciones ideológicas o políticas, respetando en todo momento el pluralismo, la igualdad y la prohibición de censura.

De manera adicional, Andrés Góngora, curador y antropólogo vinculado al Museo Nacional, explicó que, aunque las piezas no deben exponerse indefinidamente, las salas de exhibición fueron concebidas para permanecer abiertas durante largos periodos, hasta que se decida una nueva renovación museográfica. Así mismo, Góngora resaltó que la restitución abarca la totalidad de los elementos retirados, entre ellos documentos, fotografías, videos, audios y otros objetos, de los cuales 63 en total fueron desmontados. El Ministerio de Cultura clasificó 22 de estos como patrimoniales y el resto como facsímiles, objetos de apoyo y comodatos, información que fue remitida al juzgado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron retiradas las piezas del Museo Nacional y quién tomó la decisión?

Las piezas fueron retiradas por decisión del Ministerio de Cultura, pero según el fallo judicial, no se presentó un acta formal del Comité de Gestión Patrimonial ni un concepto curatorial documentado que justificara la medida. El juez exigió claridad sobre quién tomó la decisión y bajo qué fundamentos, señalando la importancia de criterios técnicos verificables para estos procedimientos.

¿Cuáles derechos protege el fallo sobre la restitución de obras en el Museo Nacional?

El fallo protege principalmente los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la cultura, requiriendo que el retiro o la permanencia de obras en exhibición pública obedezca a criterios técnicos y curatoriales, y no a motivaciones ideológicas o políticas. Además, resalta la prohibición de censura y promueve el respeto al pluralismo y la igualdad en el ámbito museográfico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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