El Gobierno Nacional inició oficialmente conversaciones con Mazda para evaluar el posible regreso de una planta de la compañía japonesa al país y la eventual instalación de una fábrica de ensamblaje.

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El encuentro fue liderado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, con participación de ProColombia.

Mazda suspendió sus operaciones de ensamblaje en Colombia hace 12 años. Según el Gobierno, las nuevas conversaciones son resultado de los acercamientos realizados durante una reciente visita oficial a Tokio, donde la delegación colombiana se reunió con directivos de Mazda, Toyota y Toshiba, además de autoridades económicas de Japón.

Durante la reunión en Bogotá, el Ejecutivo presentó las condiciones que Colombia ofrece para atraer inversiones de largo plazo, entre ellas seguridad jurídica, seguridad física y reglas de juego claras.

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Sin embargo, la decisión de instalar una planta dependerá de los estudios técnicos y económicos que realice Mazda.

La propuesta también contempla fortalecer la industria nacional mediante la participación de empresas colombianas como proveedoras de autopartes, repuestos, accesorios y otros componentes, con posibilidades de atender tanto el mercado interno como mercados regionales.

El Gobierno enmarca esta iniciativa en la Misión Crecer y en su estrategia para atraer capital, impulsar el sector automotor y aumentar el crecimiento económico.

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