Uber sigue siendo una de las aplicaciones de movilidad más utilizadas por los colombianos, pues muchas personas confían en la seguridad y el respaldo para sus desplazamientos en el día a día.

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De hecho, actualmente tiene a miles de usuarios en todo el país, tanto de clientes como de conductores, pero para seguir bien ubicada dentro del mercado, anunció un cambio importante que comenzará a regir el próximo año y que afecta, sobre todo, a los conductores.

Tal como dio a conocer esta plataforma por medio de un correo electrónico, el cambio que se aproxima es con respecto a la categoría Uber Comfort, que suele ser un poco más costosa, pero porque ofrece vehículos más nuevos, grandes y cómodos para que el traslado sea mejor.

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Según la compañía, la idea es cambiar los términos de aceptación, con la idea de que la experiencia sea cada vez mejor para los usuarios que piden el arrendamiento.

“Esto permite mantener la experiencia premium en el nivel que buscan los usuarios, lo que sostiene más demanda y mejores ganancias para tu cuenta”, concluyó la compañía.

Qué carros dejarán de ser de Uber Comfort

Tal como explicó la aplicación, los vehículos que ya no podrán operar en esta versión son:

Chevrolet Onix (año minimo 2023).

Kia Rio.

Suzuki Baleno.

Hyundai HB20S.

Chevrolet Spark EUV.

Toyota Yaris.

Dongfeng Friday.

Volkswagen Crossfox.

Fiat Argo.

JAC Motors HFC.

Citroën C3.

Chevrolet Spark.

Peugeot 208.

Bestune Joy 03.

Kia Soluto.

Renault Clio Estate.

Great Wall Ora 05.

MG MG 3.

Además, agregó que el vehículo que quiera aplicar en esta función debe ser fabricado después de 2015, es decir, aún con poco uso.

(Ver también: Uber sorprendió con expansión en Colombia y miles de municipios ya se montaron a ese cambio)

Desde cuándo será este cambio

Ahora, vale la pena destacar que este no será un cambio que comenzará a funcionar de inmediato, sino que será a partir de enero de 2027, así que los conductores tendrán aún unos meses para seguir operando con las mismas condiciones o para renovar su vehículo si quieren seguir siendo parte de la opción de Comfort.

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