La venta de carros eléctricos sigue creciendo en Colombia y cada vez más marcas ven en el país un mercado para ampliar su oferta de vehículos electrificados. Además de los avances en autonomía y tecnología, estos automóviles tienen entre sus ventajas la exención de medidas como el pico y placa, de acuerdo con las normas de cada ciudad. En ese contexto, una nueva compañía china anunció su llegada al mercado nacional con dos modelos que superan los 900 kilómetros de autonomía y uno de ellos tiene un precio inferior a los 120’000.000 de pesos.

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Se trata de Leapmotor, fabricante que nació en 2015 en Hangzhou, China, y que inicia operaciones en Colombia con el respaldo de Stellantis y Astara. La compañía tiene presencia en más de 40 mercados y su expansión por Sudamérica ya incluye países como Brasil, Chile y Argentina.

Su entrada al país se da en medio del crecimiento de las matrículas de vehículos eléctricos. Según cifras de Fenalco y la Andi, en octubre de 2026 se registraron 4.603 unidades de este tipo, un aumento del 120.2 % frente al mismo mes de 2025. Entre enero y octubre, el mercado automotor colombiano también reportó un crecimiento del 39.5 % en las matrículas de vehículos nuevos.

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Los carros con los que Leapmotor llega a Colombia

La marca comenzará su operación con los modelos B10 REEV y C10 REEV, dos SUV que incorporan tecnología de rango extendido. Esta característica permite que el vehículo funcione mediante un motor eléctrico, mientras que uno de gasolina actúa como generador para recargar la batería cuando sea necesario.

De acuerdo con la compañía, ambos modelos ofrecen más de 900 kilómetros de autonomía, una característica con la que buscan reducir la dependencia de los puntos de carga durante los desplazamientos.

El primero es el Leapmotor B10 REEV, un SUV del segmento C cuyo precio de lanzamiento en Colombia será de 114’990.000. Cuenta con una pantalla multimedia de 14.6 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cámaras de visión 360 grados y siete airbags.

También incorpora 16 sistemas de asistencia a la conducción, entre ellos frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril y alerta de punto ciego.

El segundo modelo es el Leapmotor C10 REEV, un SUV del segmento D que tendrá un precio de 129’990.000. Su equipamiento incluye doble pantalla, siete airbags y 17 sistemas de asistencia a la conducción.

Dónde se venderán los carros de Leapmotor en Colombia

La compañía informó que tendrá presencia comercial en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, el Eje Cafetero, Neiva e Ibagué.

En cuanto a las garantías, el fabricante anunció seis años o 150.000 kilómetros para el vehículo y ocho años o 160.000 kilómetros para la batería, según los términos y condiciones establecidos.

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Con su llegada, Leapmotor se suma a las marcas que buscan participar en el mercado colombiano de vehículos electrificados, con una tecnología que combina propulsión eléctrica y un generador de gasolina para ampliar la autonomía.

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