Llevar el carro al taller únicamente cuando presenta una falla es uno de los errores que puede terminar afectando el bolsillo de los conductores. El mantenimiento preventivo permite detectar desgastes, revisar componentes que pueden comprometer la seguridad y evitar que problemas pequeños terminen convirtiéndose en reparaciones costosas.

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Sin embargo, no todos los vehículos necesitan las mismas revisiones. La frecuencia depende del modelo, el tipo de motorización, el kilometraje recorrido y las condiciones en las que se utiliza. Por eso, la primera recomendación es consultar el manual del fabricante, que establece los intervalos específicos para cada automóvil.

En los carros de combustión, que funcionan con gasolina o diésel, una referencia habitual es llevarlos al taller cada 5.000 o 10.000 kilómetros, dependiendo del tipo de aceite y las especificaciones del motor. También debe tenerse en cuenta el tiempo: algunos fabricantes recomiendan hacer las revisiones cada seis meses o un año, incluso si el vehículo no alcanza ese recorrido.

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Por ejemplo, Chevrolet Colombia recomienda para sus vehículos de gasolina y diésel un mantenimiento mínimo cada 10.000 kilómetros o una vez al año. Si utilizan aceite mineral, el cambio debe hacerse cada 5.000 kilómetros o seis meses.

En estas visitas se revisan elementos como el aceite, los filtros, los frenos, las llantas, la suspensión, los niveles de líquidos y el sistema de refrigeración. También se inspeccionan componentes como las correas y las bujías, según el kilometraje y las indicaciones de cada marca.

¿Qué pasa con los carros eléctricos?

Estos vehículos tienen una ventaja: no necesitan cambios de aceite de motor, filtros de combustible ni mantenimiento de bujías, porque no cuentan con un motor de combustión tradicional. Sin embargo, eso no significa que estén exentos de revisiones.

Como referencia, Chevrolet recomienda un mantenimiento mínimo anual o cada 10.000 kilómetros para sus eléctricos. En esas visitas se inspeccionan elementos como la batería, el sistema de refrigeración, los frenos, las llantas y el tren motriz.

Una recomendación importante: no espere a completar el kilometraje si aparecen ruidos extraños, vibraciones, fugas, alertas en el tablero o cambios en el comportamiento del vehículo. Además, las condiciones de tráfico, los trayectos cortos y las carreteras exigentes pueden hacer necesarias revisiones más frecuentes.

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El mantenimiento preventivo no tiene una cifra universal: respetar el calendario del fabricante y atender oportunamente las señales de desgaste es la mejor manera de evitar daños y gastos mayores.

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