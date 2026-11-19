Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El pronóstico del tiempo, técnicamente denominado pronóstico meteorológico, es la aplicación de ciencia y tecnología para anticipar el estado de la atmósfera en lugares y momentos determinados. De acuerdo con la información recogida, los meteorólogos utilizan datos en tiempo real sobre variables como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento y las precipitaciones. Esta recopilación se logra gracias a la utilización de herramientas avanzadas, entre las que se destacan los satélites, los radares y las estaciones meteorológicas. Posteriormente, estos datos se procesan por medio de modelos matemáticos, empleando computadoras de alta capacidad, con el objetivo de proyectar las posibles condiciones climáticas futuras.

Sigue a PULZO en Discover

La relevancia de los pronósticos meteorológicos no solo reside en la comprensión científica, sino también en el impacto directo que tienen en el desarrollo y la seguridad de la sociedad contemporánea. Según la información disponible, esta herramienta permite emitir alertas tempranas sobre fenómenos climáticos extremos; por ejemplo, huracanes, tormentas, inundaciones o sequías. Esta capacidad de anticipación favorece la toma de decisiones rápidas tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía, facilitando evacuaciones o medidas preventivas que, en muchas ocasiones, significan salvar vidas.

En el aspecto económico, el pronóstico del tiempo es considerado un pilar para sectores productivos clave. En la agricultura, por ejemplo, las predicciones son esenciales para determinar fechas óptimas de siembra, riego y cosecha. Además, tanto la aviación como la navegación marítima planifican sus rutas basándose en las condiciones meteorológicas, asegurando trayectos más seguros y eficientes. A esto se suma el sector energético, donde los pronósticos permiten estimar la demanda de electricidad y organizar la producción de fuentes renovables, como la energía solar y eólica, de manera más efectiva.

Para Cali, el pronóstico de hoy indica cielos con nubosidad variable y predominio del tiempo seco durante la mañana y la mayor parte de la tarde. Hacia el final de la tarde y en horas de la noche, se prevén lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente hacia el sector occidental y el piedemonte de los Farallones. Según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la entrada de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del suroccidente del continente, en interacción con la convergencia atmosférica local y la topografía andina, mantiene un potencial medio de precipitaciones para esta jornada.

¿Por qué es importante el pronóstico meteorológico para la seguridad y la economía?

El pronóstico meteorológico es esencial porque contribuye tanto a la seguridad de la población como al desempeño de sectores económicos estratégicos. Emitir alertas tempranas ayuda a prevenir desastres y salvar vidas, mientras que las proyecciones climáticas facilitan la planificación agrícola, los trayectos aéreos y marítimos, y el manejo eficiente de recursos energéticos.

¿Cómo se elabora un pronóstico del clima y qué herramientas se utilizan?

La elaboración de un pronóstico del clima implica recopilar datos en tiempo real sobre variables como temperatura, humedad, presión, viento y precipitaciones, usando tecnologías como satélites, radares y estaciones meteorológicas. Luego, estos datos se analizan con modelos matemáticos en computadoras de alto desempeño, permitiendo predecir las condiciones atmosféricas futuras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.