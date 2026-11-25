Por: El Espectador

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Los profesores y profesoras de la Universidad de Antioquia han decidido declararse en asamblea permanente, una medida de presión que busca defender el derecho a condiciones laborales dignas y salvaguardar la calidad de la educación pública. La determinación fue adoptada durante la Asamblea General del Profesorado realizada el 24 de noviembre, en respuesta a la propuesta del Gobierno nacional de implementar el proyecto de Ley de Rescate Económico (PL 477 de 2026 Cámara – 328 de 2026 Senado).

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De acuerdo con el comunicado divulgado el martes, los docentes expresaron su rechazo a este proyecto y a las políticas que, según su análisis, aumentarían la desfinanciación de la educación pública. El documento señala que el ajuste fiscal propuesto por el Gobierno trasladaría parte de sus efectos negativos al profesorado, a través del incremento de impuestos y un alza en las cotizaciones a salud. Según las y los docentes, esto reduciría sus ingresos reales y perjudicaría especialmente a quienes se encuentran en situaciones laborales más vulnerables. Un punto de preocupación es que dichos descuentos comenzarían a aplicarse a salarios cercanos a los COP 3,4 millones.

Los cambios tributarios propuestos han generado inquietud; según cifras del Gobierno citadas en el comunicado, medidas sobre la renta de personas naturales permitirían recaudar alrededor de COP 12,2 billones en 2028, monto similar al que costaría reducir la tarifa de renta empresarial del 35 % al 31 %. La Asamblea del Profesorado destaca que el 82 % de la nueva recaudación vendría de un nuevo tramo impositivo del 9 % y de reducir exenciones laborales, mientras que solo el 3 % provendría del gravamen del 39 % aplicado a los ingresos más altos. Por esto, cuestionan que la carga del ajuste recaiga en los trabajadores y se traduzca en un alivio para los capitales mayores.

Adicionalmente, advierten que la disminución y restricción de la inversión educativa pondría en riesgo políticas de formalización docente, estabilidad laboral y expansión de los cupos universitarios, sobre todo para estudiantes de comunidades usualmente excluidas. En respuesta, la Asamblea ha presentado ocho exigencias, entre las cuales destaca la petición de mantener exenciones tributarias, frenar aumentos en los impuestos a los ingresos laborales y evitar incrementos a los aportes de salud de los universitarios. También reclaman una financiación estatal estable y creciente, así como participación efectiva de sus representantes en la discusión de las medidas. Finalmente, han instado a fortalecer la unidad y a la movilización de la comunidad universitaria. El próximo encuentro está programado para el 1 de diciembre. Según concluye el comunicado, "la sostenibilidad fiscal no puede alcanzarse a costa de los derechos laborales ni del debilitamiento de la educación pública".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales exigencias de los profesores de la Universidad de Antioquia frente al proyecto de Ley de Rescate Económico?

Las y los profesores han solicitado mantener las exenciones tributarias para los salarios de rectores y profesores, retirar los incrementos de impuestos sobre los ingresos laborales y evitar aumentos en los aportes a salud. Además, reclaman que se garantice una financiación estatal suficiente, se protejan las transferencias a las universidades públicas y se les otorgue participación efectiva en la discusión de las medidas propuestas.

¿Qué efectos tendría el proyecto de Ley de Rescate Económico en los ingresos de los docentes universitarios?

De acuerdo con el comunicado, el ajuste fiscal trasladaría gran parte del esfuerzo a los trabajadores mediante mayores impuestos y contribuciones a salud, lo que implicaría una reducción de los ingresos reales, en especial para quienes tienen empleos precarios. Los descuentos aplicarían desde salarios cercanos a los COP 3,4 millones, y la mayor parte de la recaudación adicional provendría de impuestos laborales más altos, afectando directamente los bolsillos del profesorado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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