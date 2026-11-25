Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Ibagué anunció una intervención significativa en la avenida Ambalá. A partir de enero de 2027, se dará inicio al proceso de rehabilitación y reparación de este importante corredor vial de la ciudad. Según la información divulgada por la Administración Municipal, los trabajos se llevarán a cabo entre la carrera Quinta y la calle 37, cubriendo ambas calzadas. Esto busca fortalecer la infraestructura local, especialmente en el contexto del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), cuyo propósito es mejorar el acceso y la movilidad urbana.

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Además del tramo principal, el proyecto contempla intervenciones adicionales entre las calles 63 y 77, específicamente en el carril ascendente de la avenida Ambalá. Así mismo, se realizarán arreglos en las glorietas ubicadas en ese sector. De acuerdo con la Alcaldía, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la red vial y acompañar la implementación del SETP en diferentes puntos de Ibagué.

Con el fin de brindar claridad sobre el alcance y los detalles del proyecto, la Municipalidad programó una reunión informativa y de socialización antes de comenzar las obras. Este espacio está dirigido a los habitantes, comerciantes, transportadores y todos los usuarios habituales de la avenida Ambalá. En dicho encuentro, que tendrá lugar el jueves 26 de noviembre a las 5:00 de la tarde en la Institución Educativa Normal Superior, las autoridades explicarán los sectores que serán intervenidos, la forma en que se desarrollarán los trabajos y los plazos estimados para su ejecución.

No obstante, hasta el momento, la Alcaldía no ha especificado la duración total de las obras ni ha definido cuáles serán las estrategias para controlar el flujo vehicular durante la intervención. Estos datos, que resultan cruciales para los ciudadanos y quienes transitan habitualmente por la zona, forman parte de los temas que se ampliarán en la reunión de socialización, tal como indica el comunicado oficial citado por los medios.

¿Cuándo comienza la intervención de la avenida Ambalá en Ibagué y qué sectores serán reparados?

La rehabilitación de la avenida Ambalá en Ibagué iniciará en enero de 2027, según información entregada por la Alcaldía. Los sectores programados para intervenir comprenden el tramo entre la carrera Quinta y la calle 37 en ambas calzadas, así como los segmentos entre las calles 63 y 77 en el carril ascendente y las glorietas ubicadas en esa zona.

¿Qué es el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en Ibagué?

El Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) es una iniciativa que busca organizar y modernizar la movilidad urbana en Ibagué. El proyecto de rehabilitación de la avenida Ambalá está alineado con este propósito, ya que mejorar la infraestructura vial permitirá facilitar la implementación del SETP y optimizar el tránsito para los usuarios de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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