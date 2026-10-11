Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de violencia sacudió la madrugada del sábado 10 de octubre en la ciudad de Ibagué, específicamente en las inmediaciones de la Plaza de la 21, centro neurálgico de la actividad comercial en la capital del Tolima. Un hombre, conocido bajo el alias de ‘Cajamarca’, fue asesinado en el barrio El Carmen, a pocos metros de esta tradicional plaza. Según la información recopilada sobre el caso, el ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba sentada en un andén en la zona mencionada.

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El homicidio se presentó hacia las 12:21 de la madrugada, momento en que un agresor se acercó y, según los reportes preliminares conocidos, disparó directamente contra el hombre, quien falleció en el lugar. La reacción inmediata de las autoridades incluyó la activación de un plan candado y la llegada de unidades de la Policía Judicial, las cuales realizaron inspecciones y recolectaron elementos de prueba para continuar con las averiguaciones. Hasta el momento, los investigadores trabajan para identificar al responsable y esclarecer las circunstancias y motivaciones detrás del crimen, esperando que se revelen más detalles oficiales en el transcurso de los próximos días.

Tras conocerse este lamentable hecho, ciudadanos compartieron datos sobre la vida personal de la víctima. Indican que el hombre respondía al nombre de Julio Naranjo y que, años atrás, había manejado un puesto de verduras en la Plaza de la 21, lo que lo relacionaba fuertemente con la actividad comercial de ese sector de Ibagué. Además, versiones recogidas entre los pobladores sugieren que la familia de Naranjo —incluida su madre y sus hermanos— reside en el barrio Independiente de la misma ciudad.

No obstante, es importante señalar que tanto su identidad como detalles de su pasado corresponden únicamente a testimonios ciudadanos y aún están pendientes de confirmación por parte de las autoridades competentes o declaraciones oficiales de sus familiares. Mientras la comunidad permanece expectante y preocupada, la Policía continúa investigando para entregar respuestas sobre este suceso que impactó la tranquilidad en el centro de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era el hombre asesinado cerca de la Plaza de la 21 en Ibagué?

Según testimonios de habitantes del sector, el hombre asesinado respondía al nombre de Julio Naranjo y mantenía un vínculo con la Plaza de la 21 por haber tenido allí un puesto de verduras en el pasado. Asimismo, se mencionó que sus familiares residen en el barrio Independiente; sin embargo, estos detalles aún no han sido confirmados oficialmente por las autoridades o la familia.

¿Qué información se conoce sobre el homicidio ocurrido en el barrio El Carmen de Ibagué?

La información preliminar indica que el ataque ocurrió cerca de la Plaza de la 21 hacia las 12:21 de la madrugada del sábado 10 de octubre, cuando la víctima se hallaba en un andén. El agresor habría disparado contra el hombre, quien falleció en el sitio, y la Policía Judicial sigue trabajando para establecer la identidad del responsable y los motivos del crimen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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