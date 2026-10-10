Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo hecho de violencia se registró en la madrugada del sábado 10 de octubre en el barrio El Carmen, ubicado en la comuna 3 de Ibagué, cerca de la Plaza de la 21. De acuerdo con datos entregados por la Policía Metropolitana, un hombre de 40 años, identificado con el alias de ‘Cajamarca’, fue asesinado al recibir dos disparos de arma de fuego cuando descansaba sobre un andén. Las autoridades informaron que el crimen ocurrió alrededor de las 12:21 a. m., y que el agresor se acercó al lugar donde estaba la víctima para accionar el arma sin mediar ninguna palabra, según la información preliminar.

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Tras el ataque, la víctima perdió la vida de inmediato en el sitio, lo que obligó a una rápida respuesta por parte de las unidades policiales. Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal, conocida por la sigla Sijín, realizaron la inspección técnica correspondiente y los actos urgentes necesarios para conservar la escena y comenzar la recolección de pruebas que permitan esclarecer lo sucedido. Las autoridades han señalado que ya se adelantan labores investigativas para determinar tanto la identidad del homicida como los posibles móviles del asesinato.

A raíz de lo ocurrido, la Policía activó el llamado "plan candado", una estrategia de cercamiento y seguimiento que permite limitar las posibles rutas de escape del responsable y avanzar en labores de inteligencia adicionales. De acuerdo con la información suministrada, se busca recopilar todos los elementos posibles que ayuden a identificar y capturar al individuo involucrado en el crimen.

En cuanto a la víctima, las autoridades confirmaron que ‘Cajamarca’ tenía cinco anotaciones judiciales previas. Estas se relacionaban con delitos como lesiones personales, receptación, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, homicidio y hurto. Sin embargo, las autoridades han aclarado que no se ha establecido de manera pública si estos antecedentes guardan relación directa con el hecho violento registrado en el centro de Ibagué. La investigación continúa abierta y se mantiene la reserva de algunos detalles hasta que se logre confirmar cualquier vínculo. El caso refleja la compleja situación de seguridad que se vive en algunos sectores de la ciudad y la prioridad de las autoridades por lograr avances en el esclarecimiento de homicidios recientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era el hombre asesinado en el barrio El Carmen de Ibagué?

El hombre era conocido como ‘Cajamarca’, tenía 40 años y, según información oficial de la Policía, presentaba cinco anotaciones judiciales previas por delitos como lesiones personales, receptación, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, homicidio y hurto. Sin embargo, no se ha confirmado si estos antecedentes están relacionados con el ataque que acabó con su vida.

¿Cuáles son las acciones que tomó la Policía tras el asesinato de ‘Cajamarca’ en Ibagué?

Después del homicidio, la Policía Metropolitana de Ibagué activó un "plan candado" para buscar al responsable, y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizó la inspección técnica y actos urgentes. De acuerdo con el reporte, se encuentran adelantando labores de seguimiento e inteligencia para esclarecer los hechos y encontrar al autor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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