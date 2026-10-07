Por: EL PILON SA

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En un operativo recientemente ejecutado por la Policía Metropolitana de Valledupar, fue capturado en flagrancia alias ‘Messi’, señalado por autoridades como el quinto cabecilla armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Según el reporte oficial, la detención ocurrió cuando ‘Messi’ se desplazaba en automóvil por la vía entre los corregimientos de Los Venados y Caracolí, en zona rural de Valledupar, junto a otros tres individuos. La actitud sospechosa de los ocupantes llamó la atención de los uniformados, quienes procedieron a inspeccionar minuciosamente el vehículo.

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Durante el registro y de acuerdo con las autoridades, los agentes hallaron ocultos bajo uno de los asientos dos pistolas calibre 9 milímetros, acompañadas de veintiocho cartuchos de diferentes tipos. Al solicitar los permisos legales correspondientes para portar este armamento, ninguno de los cuatro hombres pudo exhibir los salvoconductos solicitados. En consecuencia, de inmediato fueron reducidos y capturados en el sitio, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos.

Detrás del alias con el que es conocido en el entorno criminal, ‘Messi’ ha sido identificado como uno de los hombres de mayor confianza dentro de la estructura de las ACSN, grupo que es considerado heredero del aparato criminal conocido como ‘Los Pachenca’. De acuerdo con informes de inteligencia citados en el reporte oficial, las actividades delictivas de ‘Messi’ se concentraban principalmente en el Magdalena, donde estaría encargado de coordinar y dinamizar varios delitos dentro de la organización.

Los cuatro capturados, así como el vehículo inmovilizado, el armamento y la munición incautada, fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad hasta Valledupar, capital del departamento del Cesar. Las autoridades indicaron que, en las próximas horas, serán presentados ante un juez de control de garantías. Inicialmente, deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, la captura en flagrancia –es decir, al ser detenidos en el momento mismo de la comisión del delito– otorga a la Fiscalía la base jurídica para mantenerlos bajo detención preventiva, mientras se reactivan y recopilan los expedientes y órdenes de captura pendientes, especialmente por concierto para delinquir y homicidio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias ‘Messi’ y cuál era su papel en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

Alias ‘Messi’ es señalado por la Policía Metropolitana de Valledupar como el quinto cabecilla armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y uno de los hombres de confianza de la cúpula de este grupo criminal, considerado heredero de ‘Los Pachenca’. Sus actividades, de acuerdo con la información oficial, se concentraban en coordinar y dinamizar delitos en el departamento del Magdalena.

¿Por qué fueron capturados alias ‘Messi’ y sus acompañantes en Valledupar?

La captura de alias ‘Messi’ y sus tres acompañantes se produjo luego de que la Policía Metropolitana de Valledupar inspeccionó el vehículo en el que se desplazaban y halló dos pistolas calibre 9 milímetros y veintiocho cartuchos sin los respectivos permisos de ley, lo que derivó en su detención por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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