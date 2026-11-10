Por: El Espectador

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Un descubrimiento realizado a finales de octubre de 2019 sacudió el panorama de la investigación sobre el arte rupestre paleolítico en Europa. Un equipo de investigadores halló una serie de grabados desconocidos hasta entonces en la Cova de la Font Major, una cueva ubicada en el municipio de L’Espluga de Francolí, Tarragona, en el nororiente de España. Este hallazgo tomó por sorpresa a la comunidad científica, ya que la cueva había estado abierta al público desde 1957 y, desde 1993, contaba con recorridos turísticos frecuentes. A pesar de que miles de visitantes habían pasado por ese lugar durante más de seis décadas, nadie había identificado el verdadero origen de los grabados paleolíticos, incluso con casos en que los turistas escribieron sus nombres y fechas sobre las superficies grabadas.

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El estudio, publicado en la revista Antiquity y elaborado por investigadores del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA) y de la Universidad Rovira i Virgili, describe 280 motivos grabados en esta cueva, que está formada por más de 3,5 kilómetros de corredores subterráneos. Entre las figuras identificadas hay 55 zoomorfas —es decir, representaciones de animales — junto a numerosas formas no figurativas. Esta abundancia convierte a la Cova de la Font Major en uno de los conjuntos de arte rupestre paleolítico más extensos del mediterráneo ibérico, replanteando los supuestos que se tenían sobre la producción de este tipo de arte en la región.

El contexto regional refuerza la importancia del descubrimiento. Como indican los investigadores, cerca del 75 % de los conjuntos similares conocidos en la región mediterránea ibérica cuentan con un máximo de cinco figuras animales, y más del 90 % no supera las veinte, lo que resalta la magnitud de los 55 motivos animales identificados en Font Major. De acuerdo con el estudio, los grabados se ubican a unos 250 metros de la entrada actual de la cueva y, tras un análisis detallado, se observó que predominan las líneas paralelas, generalmente agrupadas, y que algunas figuras animales fueron superpuestas por estas líneas. Entre los animales representados se encuentran caballos (équidos), cabras (caprinos), ciervos (cérvidos, mayoritariamente hembras), bóvidos y hasta un oso, aunque un 30 % de las imágenes no pudo ser clasificado a nivel taxonómico.

En cuanto a la técnica utilizada, principalmente se realizaron incisiones y algunos raspados sobre las paredes, con ranuras poco profundas de entre 3 y 7 milímetros de ancho y un notable contraste cromático, lo que favorece la visibilidad. El fechado de estos grabados es complejo, pero algunas evidencias señalan ocupaciones en el Neolítico y el Paleolítico Superior temprano, con dataciones de radiocarbono que oscilan entre 7.400 y 5.600 años atrás para ciertos restos humanos hallados en la cueva.

Este hallazgo impulsa una revisión de las dinámicas de ocupación humana y destaca la necesidad de explorar sistemáticamente otros yacimientos en Cataluña, con el potencial de ampliar el conocimiento actual sobre las expresiones simbólicas en la prehistoria europea.

¿Cuál es la importancia del descubrimiento de arte rupestre en la Cova de la Font Major?

La importancia de este hallazgo reside en la cantidad y variedad de motivos grabados, que posicionan a la Cova de la Font Major como uno de los conjuntos de arte paleolítico más extensos del mediterráneo ibérico. Según los autores citados en la revista Antiquity, este descubrimiento obliga a reconsiderar las ideas previas sobre el arte rupestre en la región y aporta datos fundamentales para el estudio de las expresiones simbólicas y la ocupación humana en Cataluña durante el Paleolítico Superior temprano.

¿Qué técnicas se emplearon para crear los grabados paleolíticos de la Cova de la Font Major?

De acuerdo con la investigación publicada en Antiquity, los grabados fueron realizados principalmente mediante incisiones en la superficie de las paredes, complementadas en algunos casos por raspados. Las ranuras tienen entre 3 y 7 milímetros de ancho y son poco profundas, destacando visualmente por el contraste cromático con el soporte rocoso natural. Además, en ocasiones los artistas integraron las irregularidades de la pared en sus dibujos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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