Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para un evento que promete transformar la experiencia gastronómica y de vida nocturna en la ciudad. Bajo el lema “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la capital colombiana abrirá sus puertas a la primera edición de Bar Week Bogotá 2026. De acuerdo con la información difundida por la organización, más de 50 bares, coffee shops, gastrobares y restaurantes de diferentes sectores se sumarán entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre de 2026. Esta iniciativa, liderada por la Asociación de Bares de Colombia (Asobares), pretende consolidar a Bogotá como uno de los destinos obligados para el turismo gastronómico y el entretenimiento nocturno en la región.

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Un aspecto central de la propuesta es permitir que tanto residentes como turistas descubran la sabiduría y creatividad de los principales actores de la escena gastronómica bogotana. Cada uno de los establecimientos participantes diseñará preparaciones especiales y experiencias exclusivas para este encuentro. Entre las ofertas más atractivas destaca una opción de 35.000 pesos colombianos, que dará acceso a un cóctel de autor y un aperitivo gastronómico creado exclusivamente para el evento. Esta dinámica plantea un recorrido sensorial por los distintos sabores y maridajes característicos de la capital.

No solo la comida será protagonista. Según los organizadores, la programación de Bar Week Bogotá 2026 incluirá presentaciones musicales, DJs en vivo y encuentros con chefs y bartenders invitados. Además, se ofrecerán clases y actividades especializadas para impulsar las competencias de los profesionales y fortalecer la industria local. Todas estas iniciativas se diseñaron para crear un ambiente de celebración y aprendizaje en uno de los sectores más dinámicos de la ciudad.

La meta principal del evento, de acuerdo con Asobares, es convocar a más de 20.000 asistentes durante sus diez días de programación, fortaleciendo así la imagen de Bogotá como punto de referencia en el mapa internacional del turismo y el entretenimiento. En el lanzamiento oficial contará con el acompañamiento del Instituto Distrital de Turismo (IDT), consolidando la articulación entre los sectores público y privado para el desarrollo de la ciudad.

Como parte de los preparativos, Asobares realizará el lanzamiento oficial de Bar Week el jueves 19 de noviembre a las 7:00 p. m. en Colombia Social Club, ubicado en Usaquén. En esa ocasión, también dará a conocer ‘Círculo Gastro’, una plataforma colaborativa que busca conectar a empresarios, chefs, cocineros y proveedores. Con iniciativas como esta, Bogotá se perfila para ampliar su agenda de opciones para residentes y visitantes, abriendo escenarios para descubrir nuevos talentos y propuestas innovadoras en su vida nocturna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrecerá Bar Week Bogotá 2026 para los asistentes?

Durante Bar Week Bogotá 2026, los asistentes podrán disfrutar de preparaciones exclusivas creadas por cada establecimiento, una oferta de cócteles de autor y aperitivos, presentaciones musicales, DJs en vivo, encuentros con chefs y bartenders invitados, así como clases y actividades especializadas para quienes hacen parte del sector gastronómico y de bares.

¿Qué es Círculo Gastro y cuál será su función durante Bar Week Bogotá?

Círculo Gastro es una plataforma colaborativa presentada por Asobares que tiene como objetivo conectar a empresarios, chefs, cocineros, proveedores y otros actores de la industria gastronómica. Durante Bar Week Bogotá, esta herramienta será clave para articular a quienes participan del evento y para promover nuevas alianzas e innovaciones en el sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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