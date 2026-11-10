Por: Portal Bogotá

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Este martes 10 de noviembre de 2026, la ciudad de Bogotá enfrenta varios retos en materia de movilidad, según los reportes actualizados sobre el estado de las vías. En las primeras horas de la mañana se ha presentado un alto flujo vehicular en la autopista norte, especialmente a la altura de la calle 92. Allí, un choque entre un automóvil y un motociclista en la calzada central, en sentido norte a sur, ha ocasionado que el tráfico avance más lentamente de lo habitual. El Grupo Guía y las autoridades de Tránsito de Bogotá se encuentran presentes en el punto, encabezando esfuerzos para agilizar el flujo y evitar mayores retrasos, de acuerdo con la información oficial recolectada hasta las 7:45 a. m.

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Otra zona afectada corresponde a la calle 13, específicamente en la avenida Centenario con carrera 92, en sentido de occidente a oriente. Unas obras en la vía, gestionadas bajo un Plan de Manejo de Tráfico (PMT), han contribuido a la congestión y el tráfico lento desde temprano en la mañana, con un corte informativo a las 7:30 a. m. El Grupo Guía también interviene en este corredor vial para facilitar el desplazamiento de los vehículos afectados, velando por la seguridad y la fluidez en el sector.

El occidente de la ciudad tampoco se ha librado de complicaciones. En la calle 80, un camión varado en la autopista Medellín provocó dificultades para quienes buscan salir de Bogotá, de acuerdo con el reporte de las 7:15 a. m. Esta situación generó tráfico lento entre la carrera 85 y la carrera 110, en sentido occidente a oriente, hasta que el vehículo fue retirado del lugar. Al igual que en los otros puntos críticos, el Grupo Guía se ocupa de facilitar el tránsito, minimizando el impacto en la rutina de los ciudadanos.

Ante estos escenarios, las autoridades recomiendan planear los recorridos y considerar posibles retrasos, especialmente para quienes dependen del sistema TransMilenio, ya que las afectaciones viales pueden influir en la frecuencia y operación de las rutas. Estos informes reflejan el esfuerzo coordinado de las entidades encargadas de la movilidad en Bogotá y la importancia de mantenerse informado para tomar decisiones sobre la mejor forma de desplazarse por la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la congestión vial en Bogotá al sistema TransMilenio?

De acuerdo con los reportes oficiales, la congestión vial registrada en varios corredores principales de Bogotá puede incidir directamente en el funcionamiento de TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la ciudad. Las demoras y alteraciones en los trayectos provocadas por accidentes, obras o vehículos varados pueden traducirse en retrasos para los buses y ajustes temporales en las rutas, lo que repercute en los tiempos de desplazamiento de los usuarios.

¿Qué es el PMT y cómo influye en la movilidad de Bogotá?

El Plan de Manejo de Tráfico (PMT) es una herramienta utilizada durante la ejecución de obras viales, cuyo objetivo es organizar y regular el flujo de vehículos y peatones en las zonas intervenidas. Este plan establece medidas temporales para minimizar la congestión y garantizar la seguridad, pero en ocasiones puede generar tráfico lento en calles y avenidas, como se observó en la avenida Centenario con carrera 92.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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