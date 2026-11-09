Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ubicada en Villahermosa, al norte de Tolima, la Reserva Natural Aborigen se presenta como un emprendimiento dedicado a la conservación ambiental, el turismo de naturaleza y la recuperación de la memoria cultural de los pueblos ancestrales que habitaron esta zona. De acuerdo con la información compartida por la propia reserva, hace siete años el lugar era un potrero de seis hectáreas con escasos fragmentos de bosque; ahora, gracias a un proceso de transformación, el área ha sido convertida en un sistema agroforestal y una reserva natural funcional. Este espacio invita a quienes lo visitan a conectarse con la naturaleza, recorrer senderos naturales, explorar formaciones rocosas y conocer parte de la historia territorial.

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Entre las experiencias que ofrece está la ruta de avistamiento y fotografía de aves, permitiendo la observación directa de la biodiversidad local y el disfrute de los paisajes de Villahermosa. Adicionalmente, incluye la ruta precolombina del Tolima, la cual busca acercar a los visitantes a la memoria de los pueblos originarios del norte del departamento, especialmente los panches y su historia de resistencia en el contexto de la conquista española.

En materia de educación y conservación, la Reserva Natural Aborigen desarrolla iniciativas artísticas y culturales en alianza con instituciones reconocidas como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), la Universidad del Tolima, Cornell Lab y escuelas locales. Uno de sus principales logros ha sido la creación de un vivero forestal comunitario, encargado de producir y donar plántulas de especies nativas para contribuir a recuperar los ecosistemas de la región. Según la reserva, estos esfuerzos han permitido restaurar nueve hectáreas de bosques y corredores biológicos en Villahermosa.

El espacio también es socio fundador de la Asociación de Turismo Sostenible de Villahermosa (ATSOVIT), promoviendo la organización y planeación del turismo responsable en la zona. Entre otras experiencias, se destacan los aproximadamente 600 metros de senderos que atraviesan bosques, ríos, cascadas y formaciones rocosas como el Charco del Indio y la quebrada La Esmeralda. Los visitantes tienen la oportunidad de nadar, avistar aves, practicar escalada, observar esculturas y murales, y disfrutar de espacios para la contemplación y reflexión, todo con el objetivo de recuperar el vínculo con el territorio y la memoria ancestral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuye la Reserva Natural Aborigen a la restauración de ecosistemas en Villahermosa?

La Reserva Natural Aborigen impulsa la restauración de los ecosistemas en Villahermosa mediante un vivero forestal comunitario que produce y dona plántulas nativas. De acuerdo con sus propios datos, este esfuerzo ha permitido la recuperación de nueve hectáreas de bosques y corredores biológicos, fortaleciendo así la biodiversidad y el equilibrio ambiental del municipio.

¿Qué experiencias ofrece la Reserva Natural Aborigen para visitantes interesados en la cultura y naturaleza?

Los visitantes pueden disfrutar de rutas de avistamiento y fotografía de aves, senderos por bosques y cascadas, el recorrido por la ruta precolombina del Tolima, así como actividades como la escalada, la observación de murales y esculturas, y espacios para la reflexión. Todas estas experiencias buscan conectar a las personas con la naturaleza y la memoria cultural del norte del Tolima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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