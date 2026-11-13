El Invima encendió las alertas por la circulación de unidades falsificadas de Sal de Frutas Lua en Colombia. Mediante la Alerta Sanitaria 381-2026, emitida el 10 de noviembre en Bogotá, la entidad advirtió que el producto adulterado podría representar un riesgo para quienes lo consuman, debido a que no hay garantías sobre su contenido, procedencia ni condiciones de almacenamiento.

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La advertencia se concentra en el lote 1M7500, con fecha de vencimiento de diciembre de 2027. Laboratorio Tecnofar TQ S.A.S., titular del registro sanitario, confirmó que las unidades identificadas no fueron fabricadas por la compañía y, por lo tanto, no corresponden al medicamento original. Además, aclaró que el lote auténtico ya cumplió su vida útil y no está disponible en el mercado.

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Durante la revisión de los sobres, se encontraron varias diferencias frente a los empaques oficiales. Una de ellas está relacionada con la fecha de vencimiento, pues diciembre de 2027 no corresponde a la información del producto original. También se detectaron cambios notorios en el diseño, la distribución de los elementos gráficos, la impresión y la tipografía.

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Otra señal de alerta está en la identificación del medicamento. Según la comparación del laboratorio, la codificación del lote y la fecha no coinciden con el sistema que utiliza la empresa. A esto se suma que los sobres falsificados tienen impreso el registro sanitario INVIMA 2008-010211-R2, cuya numeración no corresponde a la vigente otorgada por la autoridad sanitaria.

Ante esta situación, el Invima pidió a los consumidores suspender inmediatamente el uso del lote 1M7500 y evitar comprar unidades que tengan esas características. La entidad también solicitó reportar cualquier reacción adversa o información sobre los establecimientos y lugares donde se esté distribuyendo el producto irregular, a través de sus canales oficiales.

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La alerta también está dirigida a profesionales de la salud, instituciones prestadoras de servicios y autoridades territoriales, a quienes se les pidió reforzar las labores de inspección y vigilancia para identificar y retirar del mercado los sobres falsificados. El objetivo es evitar que más personas consuman un producto cuyo contenido y condiciones de fabricación no están garantizados.

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