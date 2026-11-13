Pereira volverá a demostrar que la solidaridad es una de sus mayores fortalezas. Este sábado 14 de noviembre se realizará el segundo Día Cívico por la Solidaridad de Pereira, una jornada que busca movilizar a ciudadanos, empresas y organizaciones para seguir apoyando la recuperación de la ciudad, casi tres meses después del terremoto del pasado 10 de agosto.

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La iniciativa es liderada por Alluda, una plataforma ciudadana que nació después de la emergencia para coordinar donaciones y voluntariado. En esta segunda edición, el propósito va más allá de la reconstrucción: también busca impulsar la economía local, incentivar el consumo y apoyar a los comerciantes y emprendedores que enfrentan las consecuencias económicas del terremoto.

La primera jornada, realizada el 10 de octubre, dejó resultados importantes. Se organizaron 25 convites ciudadanos, se recaudaron más de 132 millones de pesos para la reconstrucción de la Casa de los Sueños, se donaron 2.402 productos en la Cambiatón por Risaralda y se vendieron más de 400 cafés solidarios para apoyar la recuperación del espacio cultural Sala Estrecha.

¿Cómo participar en el segundo Día Cívico de Pereira?

La invitación está abierta a todos los ciudadanos. Quienes quieran participar pueden organizar sus propios convites, es decir, actividades solidarias que contribuyan a la ciudad mediante donaciones, trabajo voluntario, iniciativas comunitarias o acciones para impulsar la economía.

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Para facilitar la participación, Alluda habilitó un mapa interactivo en alluda.org/dia-civico, donde cualquier persona puede conocer las actividades programadas, identificar en qué barrios se realizarán y registrar sus propias iniciativas.

La jornada también coincide con el puente festivo y con el Coffee Party Festival, que se celebrará el 15 y 16 de noviembre en el Parque Metropolitano del Café, una oportunidad para que los visitantes se sumen a la recuperación económica de Pereira.

Este sábado, la invitación es sencilla: salir, participar, comprar en los negocios locales y ayudar desde las posibilidades de cada uno. Porque la recuperación de Pereira también depende de la solidaridad y el compromiso de sus ciudadanos.

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