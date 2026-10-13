Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La Gobernación del Tolima, en colaboración con la Cámara de Comercio de Ibagué y empresarios mentores del programa CUMBRE, emprendió un diagnóstico crucial para dimensionar los daños y necesidades surgidos tras la reciente oleada de incendios forestales en la región. Según la información disponible, el departamento ha sido escenario de más de 650 incendios, con una afectación aproximada de 70.000 hectáreas. Las consecuencias económicas han sido graves, ya que las pérdidas de las unidades productivas campesinas superan los $150.000 millones, cifra que evidencia el profundo impacto que sufrió la economía rural. De acuerdo con lo informado, estas cifras impulsaron la activación del Plan Integral de Reactivación Productiva, un esfuerzo colectivo que apunta a restaurar la vitalidad de los sectores afectados.

Sigue a PULZO en Discover

En el marco de este plan, se puso en marcha la estrategia denominada ‘Volver a sembrar, volver a creer’, que articula acciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima, la Secretaría de Salud Departamental y la Cámara de Comercio de Ibagué. El operativo arrancó directamente en el terreno, iniciando en Valle de San Juan, especialmente en las veredas El Neme, El Cabuyal e Hijo del Valle. Allí, las brigadas realizaron el primer barrido, durante el cual caracterizaron a 17 hogares y calcularon pérdidas por valor de $2.234 millones para estas familias. Además de la identificación de daños en la producción, se brindó atención con primeros auxilios psicológicos y acompañamiento psicosocial, en respuesta a las afectaciones emocionales causadas por la emergencia.

Para garantizar precisión y eficacia en la recolección de datos, la Cámara de Comercio de Ibagué implementó la herramienta KoboToolbox. Esta tecnología facilita la recopilación y georreferenciación de información directamente desde zonas rurales, incluso en áreas donde la conectividad digital es limitada. La información obtenida en esta etapa será clave para orientar los recursos y definir las intervenciones siguientes, abriendo camino a la reactivación progresiva de la producción, el acompañamiento a los hogares damnificados y la reparación del tejido productivo en el Tolima rural. Según datos recopilados en el diagnóstico, el propósito central es reconstruir los medios de vida y fortalecer la confianza de las comunidades campesinas que han visto afectado su futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales acciones de la estrategia ‘Volver a sembrar, volver a creer’ en el Tolima?

La estrategia ‘Volver a sembrar, volver a creer’ coordina brigadas que recorren las zonas rurales afectadas para caracterizar daños, identificar necesidades y prestar atención psicosocial. Además, utiliza herramientas tecnológicas para recopilar información precisa que será la base para distribuir recursos y planificar los próximos pasos en la reactivación económica.

¿Cómo funciona la herramienta KoboToolbox para apoyar el diagnóstico de daños productivos rurales?

KoboToolbox es una tecnología que permite recolectar y georreferenciar datos en campo, incluso cuando la conectividad a Internet es escasa. Su uso facilita la obtención de información puntual y confiable sobre las pérdidas, lo que permite a las autoridades enfocar los recursos de la recuperación según las áreas y familias más perjudicadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.