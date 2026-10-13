Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) instaló recientemente un sismógrafo en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, con el fin de fortalecer tanto el monitoreo como el estudio de la actividad sísmica que ha inquietado a la población en las últimas semanas. Este nuevo instrumento, según señaló Helver González Mora, alcalde del municipio, es fundamental para obtener datos más precisos sobre los movimientos telúricos que se presentan en la región y evaluar su posible evolución.

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De acuerdo con Helver González Mora, la administración municipal permanece alerta frente al fenómeno y está a la espera del informe oficial del Servicio Geológico Colombiano que permita esclarecer la situación con mayor detalle. Hasta el momento, las autoridades locales han notado una tendencia a la disminución en la frecuencia y la intensidad de los eventos sísmicos registrados, aunque remarcan que requieren información técnica para confirmar y profundizar en el análisis del comportamiento sísmico.

Según el registro oficial publicado por el Servicio Geológico Colombiano el 1 de octubre, se identificó que entre el 20 y el 30 de septiembre se localizaron más de 1.100 sismos con magnitudes superiores a 2,0, cuyo epicentro se ubicó en el municipio de Chaparral. Tal concentración de eventos sísmicos generó una alerta especial en la población y motivó la instalación del sismógrafo. La entidad explicó que sigue trabajando en la recolección de información para caracterizar y comprender mejor este fenómeno, de modo que las autoridades y la ciudadanía puedan tomar decisiones informadas respecto a la gestión del riesgo.

Durante este proceso de monitoreo, la administración municipal ha insistido en la importancia de mantener la calma y seguir las directrices de las entidades competentes, mientras se conocen los resultados del análisis realizado por el Servicio Geológico Colombiano. El alcalde enfatizó la necesidad de confiar en la labor técnica de los expertos y evitar la difusión de rumores, con el objetivo de proteger la tranquilidad de la comunidad mientras se mantiene un trabajo conjunto entre diferentes autoridades para informar oportunamente sobre cualquier novedad relevante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ha informado el Servicio Geológico Colombiano sobre los sismos en Chaparral?

El Servicio Geológico Colombiano indicó que, entre el 20 y el 30 de septiembre, se registraron más de 1.100 sismos con magnitudes superiores a 2,0 en el municipio de Chaparral, Tolima. Además, la entidad aseguró que continúa recabando datos técnicos para caracterizar adecuadamente la actividad sísmica y así informar sobre sus causas y evolución.

¿Qué medidas anunció la Alcaldía de Chaparral frente a los recientes sismos?

La Alcaldía de Chaparral, liderada por Helver González Mora, recomendó a los habitantes mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades, mientras se esperan los resultados del informe técnico del Servicio Geológico Colombiano sobre la reciente actividad sísmica registrada en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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