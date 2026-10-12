Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una tragedia vial sacudió nuevamente al municipio de Guamo, en el departamento de Tolima. Nicolás Mendoza, un joven de 22 años residente en la vereda Barroso, perdió la vida en la mañana del domingo 11 de octubre tras un accidente ocurrido en la variante que conecta Guamo con Ortega, metros después de la Villa Olímpica. Según los primeros reportes de las autoridades, Mendoza habría perdido el control de la motocicleta mientras se movilizaba, lo que llevó al fatídico desenlace.

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Tan pronto ocurrió el accidente, unidades de la Policía Nacional y personal de criminalística acudieron al lugar para adelantar las respectivas diligencias judiciales. La gravedad del siniestro fue tal que Nicolás Mendoza falleció en el sitio de los hechos, generando conmoción en la comunidad. Como lo detalló El Nuevo Día, la muerte de este joven alimenta el dolor en Guamo, pues no había pasado una semana desde el fallecimiento de Luisa Valentina Salazar, otra joven víctima de un accidente de tránsito en el municipio.

En apenas ocho días, dos jóvenes han perdido la vida en el mismo municipio, situación que ha dejado a sus familias y vecinos en estado de luto y consternación. Los hechos han reavivado el debate local sobre la seguridad vial y la necesidad de fortalecer el respeto por las normas de tránsito, especialmente entre quienes se movilizan en motocicleta. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre las circunstancias exactas que provocaron el accidente de Nicolás Mendoza, por lo que la comunidad sigue a la espera de resultados de las investigaciones oficiales.

Incidentes recientes como estos en Guamo, así como otros reportados en la región —como el caso del bus que volcó tras la caída de rocas en una vía del Tolima y el accidente en Ibagué que dejó tres personas heridas, según información de El Nuevo Día— evidencian una problemática creciente en torno a la seguridad vial en distintos puntos del departamento. La situación urge a que todos quienes transitan por las vías mantengan el máximo cuidado y acaten las disposiciones, pues la vida puede cambiar en cuestión de segundos por un descuido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las circunstancias conocidas del accidente de Nicolás Mendoza en Guamo, Tolima?

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por El Nuevo Día, Nicolás Mendoza, de 22 años, habría perdido el control de la motocicleta en que se movilizaba en la variante que conecta Guamo con Ortega, lo que ocasionó el accidente. La información confirma que el joven falleció en el lugar y que personal de la Policía Nacional y criminalística realizaron las diligencias judiciales correspondientes.

¿Por qué la seguridad vial es un tema preocupante en Guamo, Tolima?

La preocupación por la seguridad vial en Guamo ha aumentado debido a la reciente muerte de dos jóvenes en accidentes de tránsito en tan solo ocho días, según El Nuevo Día. Estos hechos han llamado la atención sobre la importancia de conducir con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y extremar las precauciones al movilizarse, especialmente en motocicleta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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