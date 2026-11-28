El aumento de los arriendos de vivienda en Colombia podría llegar hasta 7% durante 2027, de acuerdo con la proyección de Mario Andrés Ramírez Peña, presidente ejecutivo de Fedelonjas.

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El dirigente explicó que el porcentaje dependerá de la inflación con la que cierre 2026, pues ese indicador establece el límite máximo que pueden aplicar los propietarios a los contratos de vivienda urbana.

El reajuste solo podrá hacerse cuando se cumplan 12 meses con el mismo canon, aunque arrendadores y arrendatarios pueden negociar un incremento inferior.

Ramírez también advirtió sobre el encarecimiento de las cuotas de administración en las copropiedades, que registraron aumentos de entre 17% y 22%, impulsados principalmente por los mayores costos de vigilancia, aseo y mantenimiento asociados al incremento del salario mínimo.

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Según Fedelonjas, cerca de 41% de los hogares colombianos viven en arriendo, proporción que alcanza 48% en las cabeceras municipales y 57% en Bogotá. Las altas tasas de interés, las dificultades para acceder a créditos hipotecarios y los cambios en la composición de las familias han impulsado esta tendencia.

El gremio señaló que la menor construcción de vivienda y la formación de unos 400.000 hogares cada año aumentan la presión sobre los precios.

Además, destacó el programa Mi Casa Milagro como una alternativa para facilitar la compra de vivienda mediante subsidios. Fedelonjas espera una estabilización del mercado en 2027 y una mejoría en 2028.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.