Las manifestaciones de este miércoles en Colombia dejaron seis personas capturadas y seis intervenciones de la Policía antidisturbios, según el balance entregado por el Gobierno Nacional. El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa, Jorge Mora, aseguraron que el 98 % de las movilizaciones transcurrieron de manera pacífica.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte oficial, las intervenciones policiales ocurrieron en Bogotá, Ibagué, Popayán y Medellín. Por su parte, las capturas se registraron en Montería, Pasto e Ibagué, ciudades en las que las autoridades reportaron procedimientos durante la jornada de protestas.

Al cierre de las movilizaciones, De la Espriella también entregó cifras sobre la participación ciudadana. “Al cierre de esta jornada, el consolidado nacional registra un total de 62.000 ciudadanos movilizados. Una cifra que representa una proporción muy pequeña de la población colombiana, pero cuyos derechos y garantías merecen todo el respeto del Estado”, afirmó el mandatario.

Lee También

#POLÍTICA El Presidente Abelardo de la Espriella (@DELAESPRIELLA) entregó un balance positivo de las movilizaciones presentadas en gran parte del país y aseguró que el 98 % de las marchas transcurrieron de manera pacífica. “Al cierre de esta jornada, el consolidado nacional registra un total de 62.000 ciudadanos movilizados. Una cifra que representa una proporción muy pequeña de la población colombiana, pero cuyos derechos y garantías merecen todo el respeto del Estado”. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 15, 2026

El balance del Gobierno destaca que la mayoría de las marchas se desarrollaron sin alteraciones, aunque también hubo procedimientos policiales y capturas en diferentes regiones del país. Las cifras fueron presentadas por el presidente y el ministro de Defensa tras las manifestaciones de este miércoles.

Por ahora, el reporte oficial incluye el número de personas capturadas, las intervenciones de la Policía antidisturbios y la cantidad estimada de ciudadanos que participaron en las movilizaciones. No se detallaron en la información suministrada los motivos específicos de cada captura ni las circunstancias particulares de las intervenciones.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.