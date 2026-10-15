Abelardo de la Espriella anunció que visitaría varios ministerios y dependencias del Gobierno Nacional a las 9:00 de la mañana, en una declaración en la que explicó cómo considera que debe ejercerse el liderazgo del Estado. El abogado y político cuestionó que un presidente pueda gobernar sin conocer directamente a los funcionarios que trabajan en las distintas entidades públicas.

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“Yo no entiendo cómo es que un presidente puede ejercer sin conocer a la gente que trabaja en el gobierno, sin visitar las distintas dependencias del Estado”, afirmó De la Espriella, quien presentó estas visitas como una decisión política orientada a conocer de primera mano el funcionamiento de la administración pública.

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En su mensaje, sostuvo que el contacto directo con los trabajadores del Estado también serviría para dejar clara su postura frente a las prácticas que rechaza. Según dijo, en su propuesta de gobierno, a la que se refirió como “la era del Tigre” y “la patria milagro”, no habría espacio para “ni la politiquería ni la corrupción”.

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Para explicar su visión de la gestión pública, De la Espriella comparó el funcionamiento del Estado con el de una empresa. A su juicio, un gerente debe estar pendiente de cada área y supervisar su funcionamiento de manera directa. “Es imposible sacar una empresa adelante si el gerente no está pendiente haciendo microgerencia departamento por departamento, dependencia por dependencia, como corresponde”, señaló.

El presidente Abelardo De La Espriella inició una visita a diferentes ministerios para enviar un mensaje a los funcionarios: “En mi Gobierno no se acepta la politiquería ni la corrupción”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/VpNvrLsqEY — Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.