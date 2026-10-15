Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El homicidio del dragoneante Bryan Rangel Saavedra ha conmocionado a la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander. Según la información recolectada, Rangel Saavedra fue asesinado con arma de fuego la noche del lunes 12 de octubre, poco después de terminar su turno en la Cárcel Modelo. El funcionario penitenciario se encontraba en una estación de servicio, ubicada en el sector Prados del Este, sobre el Anillo Vial y a escasa distancia del centro penitenciario donde prestaba sus servicios, cuando fue abordado por hombres armados que le dispararon, de acuerdo con los datos preliminares conocidos tras el ataque.

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Este trágico suceso motivó la intervención inmediata de las autoridades, que atendieron la escena del crimen y dieron inicio a las diligencias de investigación necesarias para identificar tanto a los autores materiales del hecho como las razones detrás de este ataque. El esclarecimiento del homicidio de Bryan Rangel Saavedra se ha convertido en una prioridad para la administración y los organismos de control.

La reacción oficial no se hizo esperar. El presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta en la red social X, rechazó públicamente el asesinato del funcionario. En sus palabras, expresó: “La sangre derramada por los violentos de nuestros soldados, policías y guardias no quedará en la impunidad”. Además, se comprometió con que los responsables serán encontrados y deberán rendir cuentas ante la justicia. De la Espriella reafirmó, además, su respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública y a quienes desempeñan roles para la protección de los ciudadanos.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) también manifestó su pesar por la pérdida de Rangel Saavedra y extendió su solidaridad tanto a la familia del dragoneante como a sus compañeros de labor. Por otro lado, esta muerte se suma a una reciente ola de ataques violentos contra funcionarios penitenciarios. Cabe recordar que el sábado 10 de octubre, dos dragoneantes de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, igualmente fueron atacados con armas de fuego y debieron ser atendidos en un centro médico. Este contexto ha generado alarma entre organizaciones del sector, que han advertido sobre amenazas constantes hacia el personal del INPEC.

Mientras avanzan las investigaciones por el asesinato de Bryan Rangel Saavedra, queda la expectativa sobre el esclarecimiento definitivo del hecho y la identificación de los responsables, aspectos clave para la seguridad y tranquilidad de los funcionarios penitenciarios en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue asesinado Bryan Rangel Saavedra en Cúcuta?

Hasta el momento, la investigación en curso no ha determinado las razones detrás del ataque que costó la vida al dragoneante Bryan Rangel Saavedra en Cúcuta, según la información disponible. Las autoridades trabajan para establecer los móviles y responsables del hecho, mientras diversas organizaciones han advertido sobre amenazas que enfrenta el personal penitenciario.

¿Qué significa dragoneante y cuál es su función en el INPEC?

Dragoneante es un grado dentro de la estructura de vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidad encargada de la custodia de los centros penitenciarios en Colombia. Los dragoneantes desempeñan tareas de seguridad, supervisión y control de reclusos dentro de estos establecimientos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.