Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo De la Espriella presentó un balance sobre las manifestaciones que se desarrollaron el miércoles 14 de octubre en múltiples ciudades de Colombia, movilizaciones convocadas por sectores de la oposición con el fin de rechazar las políticas de su administración. Según datos entregados por el propio mandatario, el registro oficial consolidó la participación de 62.000 ciudadanos en todo el territorio nacional.

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En un mensaje dirigido a la ciudadanía, De la Espriella subrayó que el 98 % de las protestas transcurrieron en un ambiente pacífico. El presidente resaltó: "La inmensa mayoría de quienes salieron a las calles ejerció su legítimo derecho a la protesta de forma ordenada y respetuosa de las instituciones". De acuerdo con el jefe de Estado, el ejercicio democrático del derecho a manifestarse debe protegerse siempre que no se vulneren los derechos de otros ciudadanos.

El Gobierno insistió en su postura frente a las movilizaciones: garantiza el derecho a la protesta pacífica, pero rechaza tajantemente cualquier acto violento, vandalismo o ataques a la propiedad pública o privada. Tal como reiteró De la Espriella: "La protesta pacífica se respeta, se protege y se garantiza. Pero la violencia, el vandalismo y cualquier intento de vulnerar los derechos de los demás no tendrán cabida bajo mi mandato".

La jornada fue convocada por sectores de oposición encabezados por el expresidente Gustavo Petro, quien gobernó Colombia entre 2022 y 2026. A estas movilizaciones también asistieron sindicatos, colectivos de comunidades indígenas, estudiantes y organizaciones feministas, quienes propiciaron concentraciones simultáneas en más de 20 ciudades del país, tal como se detalla en el balance entregado por el Gobierno.

Un caso representativo de la jornada se vivió en Valledupar, capital del departamento del Cesar, donde cientos de docentes de instituciones públicas salieron a protestar. Reclaman garantías en la prestación del servicio de salud para el magisterio, mejor defensa de la educación pública y mayores recursos para colegios. Según fuentes mencionadas, la marcha, que empezó en la plazoleta del SENA, fue convocada a nivel nacional por Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) y organizada en Cesar por Aducesar (Asociación de Educadores del Cesar).

Las protestas del 14 de octubre constituyen la primera gran jornada de rechazo contra el Gobierno de De la Espriella desde su llegada a la presidencia. Aunque evidencian el malestar de diversos sectores frente a sus políticas, el mandatario enfatizó el desarrollo pacífico de la mayoría de expresiones y reiteró su política de cero tolerancia frente a episodios violentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos ciudadanos participaron en las manifestaciones del 14 de octubre según el Gobierno?

De acuerdo con el balance oficial presentado por el presidente Abelardo De la Espriella, un total de 62.000 ciudadanos se movilizaron en el territorio nacional durante la jornada del 14 de octubre. El mandatario señaló que esta cifra representa a una proporción pequeña de la población colombiana, pero enfatizó que sus derechos y garantías deben respetarse plenamente.

¿Quiénes convocaron las protestas contra el Gobierno de Abelardo De la Espriella?

Las manifestaciones fueron convocadas por sectores de oposición liderados por el expresidente Gustavo Petro, quien gobernó Colombia entre 2022 y 2026. Además, a las jornadas se sumaron sindicatos, comunidades indígenas, estudiantes y organizaciones feministas, quienes promovieron movilizaciones en más de 20 ciudades del país para expresar su rechazo a las políticas gubernamentales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.