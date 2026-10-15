La controversia generada por la presencia de uniformados armados en la terraza del Congreso de la República durante las movilizaciones del pasado 14 de octubre dejó al descubierto un costoso desliz político para la senadora Jennifer Pedraza. La legisladora, quien saltó a cuestionar airadamente al Ejecutivo y al presidente Abelardo De La Espriella bajo la premisa de una supuesta intimidación contra los manifestantes, terminó protagonizando un verdadero bochorno que no pasó desapercibido en los espacios de análisis político de los medios de comunicación.

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Durante la emisión de Mañanas Blu, el periodista Felipe Zuleta y el panel de analistas desmenuzaron el episodio con duras críticas y altas dosis de ironía ante la reacción visceral de la congresista de Dignidad y Compromiso. “Así son para todo. A mí me dio fue risa porque la congresista Pedraza salió con semejante escándalo”, expresó Zuleta al aire, al recalcar que la dirigente política actuó guiada por prejuicios partidistas sin tomarse la molestia de verificar la veracidad ni el origen de las órdenes institucionales. “Tiro la piedra y después pregunto, lo que hay es que reírse”, sentenció el comunicador.

El traspié de Pedraza comenzó cuando circularon en redes sociales imágenes de dos agentes con fusiles apostados en la parte superior del Capitolio nacional en plena Plaza de Bolívar. Sin medir consecuencias, la senadora lanzó un ataque frontal contra la Casa de Nariño exigiendo explicaciones a De La Espriella por un despliegue que calificó como una provocación armada inaceptable contra la ciudadanía que marchaba. No obstante, el castillo de naipes se derrumbó cuando el presidente del Senado, Honorio Henríquez, aclaró oficialmente en plenaria que los uniformados no respondían a ninguna directriz gubernamental de control a la protesta, sino a una solicitud formal y escrita emanada directamente del esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro para proteger su integridad durante la jornada.

Acorralada por los hechos y con el documento oficial firmado por el entorno del exmandatario sobre la mesa —en el que se pedía explícitamente ubicar personal en el techo del Congreso desde las 8:00 a. m.—, Pedraza intentó matizar su discurso asegurando que la medida seguía siendo grave aun viniendo de Petro. Pese a su intento de defensa, el daño argumentativo estaba hecho. Para los panelistas de la mesa de Blu, el episodio dejó en evidencia una peligrosa ligereza legislativa donde se prioriza el ataque mediático y el cálculo político por encima de la rigurosidad informativa, dejando a la parlamentaria expuesta al escarnio público por lanzar acusaciones infundadas.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.