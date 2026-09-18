Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Plaza de Bolívar se convierte este viernes 18 de septiembre de 2026 en el epicentro de una nutrida celebración bajo el lema ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’. De acuerdo con la información difundida por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), esta jornada marca un hito dentro del Mes del Patrimonio 2026, invitando a la ciudadanía a acercarse al patrimonio de la ciudad a través de numerosas actividades y encuentros, todos de entrada libre.

Sigue a PULZO en Discover

La jornada inicia a las 2:00 p. m. y transforma la Plaza de Bolívar en un escenario donde convergen servicios públicos, publicaciones, juegos, charlas, emprendimientos y múltiples experiencias conectadas al vasto patrimonio cultural de Bogotá. Según el IDPC, quienes asistan podrán interactuar en carpas que ofrecerán la Aprobatón de trámites, una exhibición dedicada al Sello Editorial del IDPC, los archivos del Centro de Documentación (CENDOC), así como información esencial sobre el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), que busca preservar y gestionar los bienes patrimoniales de la ciudad.

Entre las propuestas lúdicas y educativas se encuentran el juego de mesa Aventura Monumental, una exhibición de bicicletas antiguas y un espacio destinado a colectivos y emprendimientos patrimoniales. Todo esto, de acuerdo con el IDPC, promueve la apropiación y defensa del patrimonio bogotano desde diferentes puntos de vista.

A las 2:30 p. m., está programado un conversatorio en el Museo de Bogotá liderado por la Mesa de Consejeros Locales del Patrimonio, donde diferentes generaciones compartirán memorias y saberes vinculados a las plazas de mercado tradicionales. Este diálogo busca fortalecer la memoria colectiva y resaltar la importancia de los espacios públicos en la identidad capitalina.

A continuación, las experiencias se trasladarán a dos actividades emblemáticas: el bici recorrido patrimonial que inicia a las 3:00 p. m., enfocado en la exposición ‘Rodar Juntas’ en el Museo de Bogotá, y a las 3:30 p. m. un recorrido celebrando los 20 años del IDPC, recorriendo varias casas patrimoniales del instituto y haciendo tangible la huella de dos décadas de trabajo en pro de la memoria bogotana.

El cierre, programado para las 6:30 p. m., será ‘Bogotá enciende su memoria: lo que el fuego se llevó, la luz lo devuelve a la memoria’, una evocadora experiencia nocturna que busca resignificar episodios cruciales en la historia de la Plaza de Bolívar y de la ciudad. Con estas acciones, el Mes del Patrimonio 2026, promovido por el IDPC, busca consolidar el reconocimiento y la proyección del legado histórico de Bogotá hacia el futuro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades principales se llevarán a cabo durante el Mes del Patrimonio 2026 en Bogotá?

Durante el Mes del Patrimonio 2026, de acuerdo con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, habrá actividades como la Aprobatón de trámites, exhibiciones editoriales y documentales, juegos sobre historia monumental, conversatorios, ferias de emprendimientos y recorridos patrimoniales tanto en bicicleta como a pie. La jornada culmina con una experiencia nocturna llamada ‘Bogotá enciende su memoria’ en la Plaza de Bolívar.

¿Qué es el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) mencionado en la celebración?

El Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), según lo presentado por el IDPC, es un conjunto de directrices e instrumentos destinados a la gestión, preservación y promoción de los bienes de interés cultural en Bogotá. Su propósito es asegurar la conservación y el uso adecuado del patrimonio material e inmaterial de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z