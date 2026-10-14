Por: Portal Bogotá

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Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá avanzan de forma sostenida, marcando un hito relevante para la movilidad de la capital. Como parte de este proceso, se adelanta la construcción de 16 estaciones que conformarán el primer recorrido de este sistema de transporte. Según información publicada en ‘Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa’, para continuar con los trabajos específicamente en la estación 7, se anunció el cierre total del puente sur de la avenida Primero de Mayo con avenida 68 durante la noche del 14 de octubre y la madrugada del 15 del mismo mes.

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Este cierre responde a la necesidad de instalar la estructura metálica de la plataforma y la cubierta de la estación. Además, contempla el ensamble e izaje –es decir, el levantamiento y colocación mediante grúas– de las pasarelas que conectarán los edificios de acceso con la nave central de la estación. También está previsto montar vigas tipo U y vigas cajón, elementos claves en la estabilidad y funcionamiento del paso elevado. La maniobra requiere de grúas de gran capacidad, cuyo brazo operará sobre este concurrido corredor vial, por lo que se prioriza la seguridad tanto de los trabajadores como de conductores y peatones.

Mientras se desarrollan estas maniobras, los vehículos que transiten en sentido occidente–oriente deberán desplazarse utilizando el contraflujo habilitado sobre el puente vehicular norte. Las autoridades y responsables de la obra recomiendan a los conductores mantenerse atentos a la señalización instalada en el área y seguir las indicaciones del personal dispuesto en la zona, para evitar contratiempos y garantizar la seguridad colectiva durante el cierre parcial.

De acuerdo con la información oficial, a septiembre de 2026 la construcción de la Línea 1 del Metro había alcanzado un avance del 83,73 %, consolidando el progreso de una de las obras de infraestructura más esperadas en Bogotá. Además, quienes tengan inquietudes o requieran orientación sobre el desarrollo de los trabajos en este sector pueden acudir a la oficina de atención al ciudadano ubicada en la calle 26 sur No. 68I-12/18, o establecer contacto mediante el correo electrónico socialtramo3@metro1.com.co, canales dispuestos para garantizar una comunicación directa con la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el cierre del puente sur de la avenida Primero de Mayo con avenida 68 por obras del metro?

El cierre total del puente sur responde a la instalación de estructuras y pasarelas esenciales para la estación 7 de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Durante la noche y madrugada señaladas, se ejecutarán maniobras que requieren grúas de gran tamaño, por lo que los vehículos deberán usar el contraflujo habilitado en el puente vehicular norte y obedecer la señalización y recomendaciones del personal de la obra.

¿Qué es el izaje de pasarelas y por qué es necesario en la construcción del metro de Bogotá?

El término "izaje" significa levantar y colocar estructuras pesadas mediante maquinaria especializada, como grúas. En este caso, el izaje de las pasarelas es fundamental para conectar los edificios de acceso con la nave central de la estación 7, garantizando la funcionalidad y el acceso adecuado para los usuarios del futuro sistema de metro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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