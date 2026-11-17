Un avión militar estadounidense llegará a Colombia con un funcionario de alto nivel y una agenda que promete mover las relaciones de seguridad entre ambos países. Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, aterrizará este miércoles en Bogotá para reunirse con las autoridades de Defensa y abordar varios temas relacionados con la lucha contra los grupos armados. El funcionario también traerá un anuncio importante: la entrega de un avión Hércules para Colombia.

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La llegada de Hegseth está prevista hacia la 1:00 de la tarde en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), desde donde comenzará su agenda de encuentros. El secretario estadounidense se reunirá con el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez. Su regreso a Estados Unidos está previsto para la noche del mismo miércoles.

Uno de los asuntos centrales de las conversaciones será el uso de drones por parte de las organizaciones armadas ilegales, una tecnología que ha adquirido protagonismo en las operaciones de estos grupos.

Pero la visita no llegará solamente con reuniones. El ministro de Defensa anticipó ante la Comisión Segunda que Hegseth entregará al país un avión Hércules, aeronave que puede fortalecer las capacidades de transporte y apoyo logístico de las Fuerzas Militares. Sobre los acuerdos que se discutirán, Mora afirmó: “Vamos a mirar otros temas interesantes de cómo Estados Unidos nos seguirá apoyando para retomar la seguridad de los colombianos”.

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La presencia del funcionario estadounidense también llamó la atención porque su viaje estuvo en duda. La semana pasada se canceló la visita que tenía programada el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, para el 20 y 21 de noviembre. Hegseth hacía parte de la delegación que acompañaría al vicepresidente, pero finalmente su desplazamiento a Colombia se mantuvo.

¿Quién es Pete Hegseth, el funcionario que visitará Colombia?

Hegseth asumió como secretario de Defensa de Estados Unidos el 25 de enero de 2025. Posteriormente, el presidente Donald Trump autorizó mediante una orden ejecutiva el uso de las denominaciones ‘secretario de Guerra’ y ‘Departamento de Guerra’ como nombres secundarios.

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