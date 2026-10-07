Por: Portal Bogotá

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La educación en Bogotá recibe un nuevo impulso con la reciente convocatoria lanzada por la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), en alianza con EDUCA EDTECH, como parte del Congreso de la Bogotaneidad 2026. Esta iniciativa busca beneficiar a habitantes de las 20 localidades de la ciudad mediante la entrega de 100 becas para cursar estudios virtuales en pregrado, maestría y doctorado, de acuerdo con la información proporcionada por la SDG.

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Quienes estén interesados podrán inscribirse hasta el 25 de octubre de 2026, aunque el proceso cerrará antes si todos los cupos se asignan previamente. En esta oportunidad, la oferta se compone de 30 becas para pregrado, 40 para maestría y 30 para doctorado, con una amplia variedad de áreas de estudio como ingeniería de software, sistemas computacionales, seguridad informática, automatización, administración, economía, finanzas, educación, psicología, comunicación, ciencias políticas y derecho, entre otras.

De acuerdo con la SDG, este programa está diseñado en modalidad completamente virtual, lo que representa una alternativa flexible para los beneficiarios, quienes podrán continuar sus labores cotidianas sin la obligación de desplazarse o cambiar de residencia. Los programas académicos serán impartidos por las universidades extranjeras UDAVINCI, de México, y e-Campus University, de Italia. La duración estimada para los pregrados es de 36 meses, entre 12 y 15 meses para la maestría y aproximadamente 36 meses para los doctorados.

Para postularse, el proceso inicia en el portal alcaldiascol.com, donde cada aspirante debe registrar su información personal y seleccionar tanto el programa académico como la institución de preferencia. Un asesor gestionará la verificación de la documentación dentro de las siguientes 24 horas, brindando orientación para continuar con el proceso. Es importante tener presente que los títulos académicos serán expedidos por las universidades mexicanas o italianas y, si se requiere su reconocimiento oficial en Colombia, cada graduado deberá adelantar individualmente el proceso de convalidación.

En cuanto a los requisitos, se exige contar con título de bachiller para pregrado, pregrado terminado para maestrías y maestría oficial para doctorados. Además, todos los postulantes deben presentar documento de identidad, hoja de vida y los soportes académicos requeridos, debidamente organizados y legibles. La selección no se centra solo en el cumplimiento académico; también se valorará la participación social, comunitaria o profesional y el impacto que el postulante haya tenido o proyecte generar en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos clave para aplicar a las becas virtuales ofrecidas en Bogotá?

El proceso comienza con el registro en el sitio web alcaldiascol.com, donde usted debe inscribir sus datos y elegir el programa y la universidad de su interés. Después de enviar la solicitud, recibirá una llamada de un asesor en menos de 24 horas, quien verificará la documentación y guiará los siguientes pasos. Es fundamental reunir todos los soportes académicos requeridos y asegurarse de que estén completos y legibles.

¿Qué significa el trámite de convalidación de títulos extranjeros en Colombia?

La convalidación de títulos es un procedimiento legal mediante el cual los títulos académicos obtenidos en el exterior pueden ser reconocidos oficialmente en Colombia. Este proceso lo hace cada interesado ante las autoridades educativas del país para validar la equivalencia del título y permitir su uso formal, por ejemplo, para empleos o estudios posteriores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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