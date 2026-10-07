Por: Portal Bogotá

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El panorama de la movilidad en Bogotá y Soacha da un paso importante con el inicio formal del proyecto de construcción del puente Tibanica, una obra que representa una nueva alternativa vial entre estas dos localidades. El contrato fue adjudicado el 6 de octubre de 2026, de acuerdo con información proporcionada por la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Este puente estará ubicado a la altura de Bosa, conectando la avenida Ciudad de Cali con la avenida Terreros en Ciudad Verde, y su principal objetivo es mitigar los problemas de congestión que enfrenta actualmente la autopista Sur, facilitando así la entrada y salida de Bogotá.

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La adjudicación del contrato fue realizada por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), que seleccionó al Consorcio Corredor Vial ICCU, conformado por tres firmas: Construlatina S.A.S., SJ Projects S.A.S. y A.S.J. Internacional Constructora y Montajes. Según la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC), la Agencia Regional de Movilidad (ARM) también participa, aportando recursos a un proyecto con un capital cercano a los $60.000 millones. Se espera que la obra sea entregada en un plazo de 18 meses, beneficiando directamente a aproximadamente 250.000 habitantes del sector, quienes podrán experimentar mejores condiciones de movilidad y una reducción del tiempo de desplazamiento.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó en su cuenta de X (antes Twitter) que el puente Tibanica es una "obra clave para descongestionar el sur y conectar de manera más eficiente a Bogotá con Soacha". Enfatizó que la adjudicación de su construcción es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía de Soacha, la Gobernación de Cundinamarca, la Agencia Regional de Movilidad y el ICCU. Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y la ARM, aporta más de la mitad de los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.

El nuevo puente mide 87 metros de longitud, según la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, y es considerado el primer avance para la extensión de la Fase IV de Transmilenio hacia Soacha. Además, se resalta que el proyecto cumplió con un proceso previo de consulta con el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, que incluyó la realización de más de 45 mesas técnicas y finalizó con la protocolización de los acuerdos alcanzados en el mes de mayo pasado.

Luis Lota, director de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, manifestó que logros como el del puente Tibanica demuestran que es posible impulsar obras estratégicas si se trabaja de forma coordinada entre Bogotá, Cundinamarca y sus municipios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde estará ubicado el nuevo puente Tibanica y cómo mejorará la movilidad en Bogotá y Soacha?

El nuevo puente Tibanica estará situado en la zona de Bosa, conectando la avenida Ciudad de Cali con la avenida Terreros, en cercanías de Ciudad Verde. Su construcción aliviará la congestión en la autopista Sur y ofrecerá una mejor alternativa de movilidad para aproximadamente 250.000 habitantes, facilitando el tránsito entre Bogotá y Soacha.

¿Qué significa la consulta previa con el Cabildo Indígena Muisca de Bosa en el proyecto del puente Tibanica?

La consulta previa es un proceso mediante el cual se garantiza la participación de comunidades étnicas, en este caso el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, antes del desarrollo de obras que puedan afectar sus derechos o territorios. Para el puente Tibanica, esto representó la realización de más de 45 mesas técnicas y la protocolización de los acuerdos en mayo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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