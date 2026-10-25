Por: Gol Caracol

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Este domingo, en la fecha 10 de la Liga de Escocia, en condición de visitante, Celtic venció 2-1 al Hibernian con protagonismo del colombiano Camilo Durán.

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A los 43 minutos, al delantero le quedó una pelota fuera del área, transportó un par de metros y sacó un zurdazo bien colocado para concretar la remontada de los ‘verdiblancos’.

Las buenas actuaciones ponen al jugador de nuevo en el radar del director técnico argentino Nestor Lorenzo para los próximos partidos amistosos de la Selección Colombia.

Cabe recordar que el seleccionado tricolor va a enfrentarse en dos ocasiones contra su homólogo de Chile, el 13 de noviembre y el 17 de noviembre, uno en Cali y el otro en Santiago.

Durán acumula ocho anotaciones oficiales vistiendo la camiseta del Celtic de Glasgow durante su primera campaña competitiva en el fútbol europeo de élite.

Su rendimiento ofensivo registra cinco conquistas celebradas en la Scottish Premiership, certificando una rápida adaptación a los esquemas tácticos implementados por el cuerpo técnico escocés.

El artillero sumó su tanto liguero más reciente frente al Hibernian, sellando una victoria clave que afianzó al conjunto verdiblanco en la cima del certamen nacional.

Asimismo, el ariete sudamericano aportó dos dianas trascendentales en las fases preliminares correspondientes a las competencias continentales europeas disputadas al inicio de la temporada regular.

Su cuenta anotadora incluye también una conquista festejada en la Copa de la Liga de Escocia, certamen donde exhibió jerarquía para definir jugadas ofensivas decisivas.

A esa cuota realizadora se añaden cinco asistencias directas, registro que convierte al futbolista cafetero en una pieza determinante para el volumen de juego colectivo.

La efectividad mostrada por el delantero despertó elogios entre la hinchada británica, destacando su despliegue físico en catorce compromisos oficiales disputados hasta la fecha.

¿Quién es Camilo Durán?

Camilo Andrés Durán Márquez es un futbolista colombiano nacido el 10 de febrero de 2002 en Santa Marta, Magdalena. Tiene 24 años y juega como delantero.

El atacante pertenece al Celtic de Escocia, después de destacar con el Qarabag de Azerbaiyán. Su recorrido internacional incluye pasos por clubes portugueses y actuaciones en Champions League.

Durán es zurdo, mide 1,78 metros y puede desempeñarse como delantero centro. También ha ocupado posiciones por los costados, una versatilidad que amplía sus opciones ofensivas.

Su formación comenzó en Santa Marta, donde integró el equipo Niko Cozy Corner desde los nueve años. Posteriormente, su participación con la selección del Magdalena abrió nuevas oportunidades.

En esa etapa llamó la atención por su talento y recibió el apodo de Neymar. Más adelante ingresó a las divisiones menores de Independiente Medellín.

Llegó al conjunto antioqueño como volante, pero Sebastián Botero identificó sus condiciones para atacar. El entrenador lo ubicó como delantero durante su proceso en categorías juveniles.elcolombiano+1

Aunque pasó por estructuras formativas colombianas, su consolidación profesional ocurrió fuera del país. Portugal se convirtió en el escenario para reconstruir su camino y conseguir continuidad.

En territorio portugués vistió las camisetas de Lusitânia, Estrela Amadora y Portimonense. Con este último disputó 30 encuentros y convirtió cinco goles antes de trasladarse a Azerbaiyán.

El Qarabag lo incorporó en 2025. Allí encontró una plataforma internacional que transformó su reconocimiento y lo acercó a enfrentamientos contra equipos de las principales ligas europeas.noticiascaracol+1

El 16 de septiembre de 2025 marcó y entregó una asistencia en la victoria por 3-2 sobre Benfica. Ese encuentro impulsó su visibilidad entre aficionados colombianos.

Durante la Champions League 2025-2026 consiguió cinco goles. Anotó contra Benfica, Ajax, Eintracht Frankfurt, en dos ocasiones, y Newcastle, confirmando su capacidad frente a rivales internacionales.

Durán cerró su paso por Qarabag con 15 tantos en 45 presentaciones. Esa producción antecedió su llegada al Celtic para afrontar una nueva etapa en Escocia.e

El club escocés apostó por su capacidad de definición y movilidad ofensiva. Antes del comienzo liguero, anotó en amistosos frente a Sporting de Lisboa, Middlesbrough y AC Milán.

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