Yerson Mosquera volvió a la titularidad con Wolverhampton y completó los 90 minutos en la victoria 1-0 sobre Watford, en la Championship, después de superar una larga lesión de ligamentos en el tobillo.

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El defensor colombiano llevaba 71 días sin disputar un partido completo y su regreso genera expectativas tanto en su club como en la Selección Colombia.

Mosquera ya había sumado un minuto frente a Portsmouth, pero el duelo contra Watford representó su verdadero regreso a la competencia.

Su actuación fue positiva y demostró que el técnico Cesarn Peixoto todavía cuenta con él para esta temporada, pese a los problemas físicos que ha sufrido.

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El zaguero tuvo una destacada participación defensiva, con cuatro acciones importantes, entre ellas dos intercepciones, un despeje y seis recuperaciones. Su aporte ayudó a que Wolverhampton terminara el encuentro con el arco en cero.

El único gol del partido fue marcado por Adam Armstrong al minuto 35, resultado que permitió a Wolves sumar tres puntos importantes en su lucha por el ascenso.

La recuperación de Mosquera también representa una buena noticia para la Selección Colombia. El defensor hace parte del proceso de Néstor Lorenzo y podría volver a ser una alternativa para la zona defensiva si logra mantener su continuidad y evitar nuevas lesiones.

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