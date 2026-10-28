Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, joven de 20 años e hijo del exdelantero de la Selección Colombia Iván René Valenciano, fue privado de la libertad nuevamente en medio del despliegue del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur) en Medellín. Durante el procedimiento realizado en el sector de Villa Hermosa, en la Comuna 8, la Policía Nacional detuvo también a su hermanastro Eddy Santiago Cuadros Yepes, conocido con el alias de ‘Risas’.

Sigue a PULZO en Discover

Las investigaciones judiciales vinculan a Valenciano Yepes y a su allegado con la estructura delictiva denominada ‘La Roja’, red dedicada al hurto sistemático de joyas y relojes de alta gama en zonas exclusivas de la capital antioqueña. El operativo contó con la presencia en territorio del presidente Abelardo De La Espriella, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y la Fiscalía General de la Nación, según informó El Tiempo.

Este no representa el primer requerimiento de la justicia contra el hijo del exfutbolista. El 27 de junio de 2024, cuando tenía 18 años, Valenciano fue detenido en el barrio Belén La Mota tras intimidar a un ciudadano con un arma para despojarlo de pertenencias valoradas en 14 millones de pesos. En aquella oportunidad, las cámaras de seguridad registraron su huida en una motocicleta con placas adulteradas. Pese a que la Fiscalía le imputó los delitos de hurto calificado y agravado junto a falsedad marcaria, un juez de control de garantías le concedió el beneficio de detención domiciliaria, medida que vulneró para continuar delinquiendo.

El balance consolidado de la ofensiva en la capital antioqueña arrojó un total de 135 personas capturadas, 153 allanamientos y 98 expulsiones del territorio nacional. Durante las diligencias, las autoridades incautaron diez armas de fuego, cinco traumáticas, 59 celulares, 717 millones de pesos en efectivo, 25.000 euros y cargamentos de estupefacientes que incluyeron cocaína, marihuana y drogas sintéticas. En el mismo despliegue fue abatido alias ‘Primo Sangre’, señalado como segundo cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Lee También

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.