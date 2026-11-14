Este sábado, 14 de noviembre, se llevaron a cabo siete compromisos consecutivos de la última jornada del fútbol profesional colombiano, que terminaba de definir a los clasificados a la ronda semifinalista del campeonato.

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De hecho, lo más emocionante es que había solo tres cupos para cinco equipos, por lo que cualquier gol podía cambiar la tabla de posiciones, así que fue muy emocionante.

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Al final, hubo resultados sorpresivos que cambiaron la tabla de posiciones y así quedaron los clasificados.

Clasificados a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano

Con los resultados de la última jornada del fútbol colombiano, los clasificados son:

Atlético Nacional. América de Cali. Deportivo Cali. Santa Fe. Bucaramanga. Medellín. Millonarios. Once Caldas.

Por su parte, Deportes Tolima, Cúcuta y Águilas Doradas quedaron por fuera de las finales del fútbol profesional colombiano.

Resultados de la fecha 19 de la Liga BetPlay

Cabe destacar que los resultados de esta última jornada del fútbol profesional colombiano fueron:

Millonarios 2-0 Alianza.

Pereira 0-2 América.

Cúcuta 2-0 Jaguares.

Deportivo Cali 2-2 Tolima.

Atlético Nacional 1-1 Once Caldas.

Águilas Doradas 0-1 Medellín.

Bucaramanga 0-0 Fortaleza.

(Ver también: No se ayudan: Deportivo Pereira tendría que pagar millonaria multa por salir tarde a su partido)

De inmediato se conocerán cómo serán los grupos de los cuadrangulares, recordando que Nacional y América tienen la ventaja deportiva del punto invisible por terminar en las primeras posiciones. Esto quiere decir que si empatan en puntos con un rival al final de los cuadrangulares, clasificarán a la final de la temporada 2026-2.

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