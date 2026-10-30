El Deportivo Pereira tendría que responder por una nueva sanción económica, esta vez por demorarse en los actos protocolarios antes de su partido contra Jaguares, correspondiente a la Liga BetPlay. La posible multa llega en un momento complicado para el equipo ‘matecaña’, que atraviesa una delicada crisis financiera y acumula obligaciones salariales pendientes.

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La información fue compartida por el analista de Radio Nacional de Colombia, José Borda, quien señaló que el conjunto risaraldense habría incumplido los tiempos establecidos para los actos protocolarios del compromiso disputado este viernes 30 de octubre de 2026.

La situación está contemplada en el artículo 78, literal d, del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Esta disposición establece sanciones económicas para los clubes que, sin autorización o una justificación aceptada por el árbitro, retrasen el comienzo de un encuentro o no se presenten oportunamente a los actos protocolarios.

¿De cuánto sería la multa para Deportivo Pereira?

De acuerdo con la normativa, la sanción puede oscilar entre cinco y 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto representa un monto aproximado de entre 8,7 millones y 35 millones de pesos, dependiendo de la decisión que tome el Comité Disciplinario.

Aunque se trata de una infracción relacionada con la organización del compromiso, el posible castigo económico representa otro inconveniente para una institución que no atraviesa su mejor momento administrativo.

Pereira sigue con problemas económicos y deudas salariales

La posible sanción se conoce después de varios episodios relacionados con los incumplimientos financieros del Deportivo Pereira. De hecho, antes del encuentro contra Jaguares, existía incertidumbre sobre la participación del plantel profesional, debido a los salarios atrasados y las obligaciones pendientes con los trabajadores del club.

Según informó Acolfutpro, a los futbolistas se les adeudan dos meses de salario, mientras que al personal administrativo y al cuerpo técnico les deben tres meses.

Incluso, los jugadores habían contemplado no disputar el compromiso, pero finalmente decidieron presentarse y jugar ante Jaguares, como muestra de compromiso con sus familias y la afición.

De esta manera, el Deportivo Pereira podría sumar otro gasto a sus dificultades financieras, mientras intenta resolver los problemas administrativos y económicos que han afectado su funcionamiento durante la temporada.

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